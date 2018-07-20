屏東》蔣月惠的「瘋癲」 黃創夏：讓人相信台灣有希望

2018年07月20日 11:22 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

屏東縣政府日前凌晨無預警拆房引發民眾不滿，縣議員蔣月惠前往抗議時遭數十名警察圍攻，情急之下咬了警方一口，一夕爆紅，更引發網友撻伐縣府，痛批耍流氓。對此，資深媒體人黃創夏表示，真正「為名喉舌」的地方小議員，讓人相信台灣有希望。

屏東縣政府日前凌晨突襲公勇路，無預警拆房引發民眾不滿，蔣月惠前往抗議時遭數十名警察圍攻，情急之下咬了警方一口，事後縣政府罕見大動作抨擊蔣月惠，甚至揚言提告，但如今真相曝光，讓網友大為光火，撻伐縣府耍流氓。

黃創夏於臉書PO文引用《上報》文章表示，雖然蔣月惠在影片中看起來像魯莽暴力的瘋子，可是蔣月惠沒有選擇光鮮亮麗的議員生活，而是瘋癲的站在弱勢的一方，遭人誤解。就是因為還有這樣的人，才會讓人以台灣人而自豪，讓人相信台灣還有希望！

網友留言表示，「這幾年在街頭你會看身障人士擺攤或賣地瓜的前面會立著一紙牌 『蔣月惠』三個字，原先都覺得奇怪後來才知她是在選議員，一次二次三次都落選，第四次終於當選也不知她的票是怎麼來的。年底選舉我這一票跑不掉了」、「完全看不到屏東警察所做所為，是為了捍衛法律，依法執勤！只看到一群還在為虎作帳，淪為鷹犬，視法律為無物，任由政客差遣為所欲為的奴才」、「潘孟安揚言告蔣月惠，網友怒了：民進黨欠教訓」、「她在屏東真的都自食其力！賣衛生紙和拉小提琴募款」。

(中時電子報)