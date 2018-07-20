屏東》蔣月惠的「瘋癲」 黃創夏：讓人相信台灣有希望

屏東市公勇路的牴觸戶帶著花和水果慰問屏東縣議員蔣月惠（中紫衣），感謝議員替他們發聲。（潘建志攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

屏東縣政府日前凌晨無預警拆房引發民眾不滿，縣議員蔣月惠前往抗議時遭數十名警察圍攻，情急之下咬了警方一口，一夕爆紅，更引發網友撻伐縣府，痛批耍流氓。對此，資深媒體人黃創夏表示，真正「為名喉舌」的地方小議員，讓人相信台灣有希望。

屏東縣政府日前凌晨突襲公勇路，無預警拆房引發民眾不滿，蔣月惠前往抗議時遭數十名警察圍攻，情急之下咬了警方一口，事後縣政府罕見大動作抨擊蔣月惠，甚至揚言提告，但如今真相曝光，讓網友大為光火，撻伐縣府耍流氓。

黃創夏於臉書PO文引用《上報》文章表示，雖然蔣月惠在影片中看起來像魯莽暴力的瘋子，可是蔣月惠沒有選擇光鮮亮麗的議員生活，而是瘋癲的站在弱勢的一方，遭人誤解。就是因為還有這樣的人，才會讓人以台灣人而自豪，讓人相信台灣還有希望！

網友留言表示，「這幾年在街頭你會看身障人士擺攤或賣地瓜的前面會立著一紙牌 『蔣月惠』三個字，原先都覺得奇怪後來才知她是在選議員，一次二次三次都落選，第四次終於當選也不知她的票是怎麼來的。年底選舉我這一票跑不掉了」、「完全看不到屏東警察所做所為，是為了捍衛法律，依法執勤！只看到一群還在為虎作帳，淪為鷹犬，視法律為無物，任由政客差遣為所欲為的奴才」、「潘孟安揚言告蔣月惠，網友怒了：民進黨欠教訓」、「她在屏東真的都自食其力！賣衛生紙和拉小提琴募款」。

(中時電子報)

雲林》張麗善：李進勇公然說謊 … 中央零派遣惹議 Kolas：是「鼓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。