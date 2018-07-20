毅力驚人！蔣月惠逮皮革廠排污 345天蹲點勘查全紀錄

2018年07月20日 11:17 中時電子報 簡怡欣

屏東市翔奕皮革廠長期排放汙水散發惡臭，居民多次到場舉白布條抗議。（本報系資料照／潘建志攝）

咬警成名的屏東議員蔣月惠，因做事認真，襲警衝突事件後仍被當地民眾與網友讚爆，不少學者、作家等人也跳出來力挺。而她過去對地方的努力也再度曝光，其中曾為逮皮革廠排污事證，2014年有多達345天摸黑蹲點勘察，驚人毅力最後終於讓黑心皮革廠遭勒令停工。

蔣月惠為此還作詞作曲寫「夢幻頭前溪」。(影片來源／臉書)

屏東縣議員蔣月惠11日晚間巡視屏東市翔奕皮革廠，她將自拍錄影po上臉書，卻沒想到影片中只剩1粒頭在講話（圖），由於聲調特別緩慢，網友看了覺得驚悚，也有人說「爆笑」。（取自蔣月惠臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 106年6月13日

蔣月惠勘查翔奕皮革廠臉書紀錄全文：

1O4/12/31日16點30分，繞翔奕污染皮廠(104.8.25被撤銷公司證照)旁廠微有皮革臭味,和沒有夜來香味，汚泥水溝巳用大鐵皮蓋起來至牛稠溪沒有排放廢水，機器沒有運轉的聲，後廠目測內有約12台鞣製機，前廠無法查看皮廠廢水廠疑已清走汚泥袋

12月31日下午4點半翔奕皮廠廢水廠有一輛小怪手與一輛小貨車內有三人

1O4/12/27曰上午1l1點翔奕廢水廠微風吹來還是有皮革臭味

12/11日下午3點繞翔奕污染皮廠廢水廠疑已清走汚泥袋

12/9日下午2點45分翔奕皮廠前廠門微開，後廠門大開，廢水廠門開內有人和一輛.堆土高機在運作，一輛大卡車從後廠開出在後門墳墓場路上遇見

12/8日編列105年檢舉獎金5萬元預算被議會小組刪4萬9餘1千元。其實當初我有想提恢復案，但考量前進，清溪，玉成，大洲被開罰60多家的地下工廠早就傳聞蔣月惠是為了檢舉獎金來的

第三次定期會質詢104年是否有編列農地非農用檢舉獎金

如果有，編列數額多少?是否有發放檢舉獎金?發放幾人？金額多少？分佈在哪些鄉鎮市？名單中是否有縣議員蔣月惠？

12/7日翔奕皮廠廢水廠有吊車,後門大開

翔奕訴願告屏縣環保局在改善期間不間斷採水樣違法，翔奕勝訴，撤銷六萬罰款差點還國賠，還好翔奕違法在先，區域計晝，農業發展，工輔法，故翔奕無法再翻身變更立案再復工，以上稽查科長 我問他答覆

12/6日上午11點翔奕皮廠後廠兩人，一人開堆土高機

另一人在廢水廠內，將污`泥袋載入廠內

11/27日中午12點繞翔奕皮廠正門開著內有一輛轎車

11/25日下午2點翔奕皮廠正門口與前廠門大開著

11/23日翔奕皮廠後廠有一輛轎車瞧見發言人與另一人

1O4/11/2O日翔奕皮廠下午4點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/19日翔奕皮廠下午4點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/18日翔奕皮廠下午5點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/16日翔奕皮廠下午2點廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/15日翔奕皮廠下午4點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音廢水廠內有人，錄影改在旁廠道路邊錄影，墳墓場有廢水廠門開著，後廠帆布拉起

1O4/11/14日翔奕皮廠上午8半點廢水廠後廠機器運轉中有聲音廢水廠內有人，錄影改在旁廠道路邊錄影，墳墓場有吊車，開始拆廢水廠

1O4/11/13日翔奕皮廠中午12半點廢水廠後廠機器運轉中有聲音廢水廠內有人，錄影改在旁廠道路邊錄影，墳墓場有吊車，廢水廠門開著，有一輛黑色轎車內有人

1O4/11/12日翔奕皮廠中午12點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音廢水廠上面有2個人在搭鐵皮，錄影改在旁廠道路邊錄影，廢水廠門開著，有一輛轎車燈閃著

1O4/11/11日翔奕皮廠下午5點廢水廠後廠機器運轉中有聲音廢水廠上面有兩個在蓋鐵皮屋頂人無法錄影

1O4/11/1O日翔奕皮廠中午2點廢水廠後廠機器運轉中有聲音廢水廠上面有人無法錄影，下午六點補錄

1O4/11/9日翔奕皮廠中午1點廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/8日翔奕皮廠上午9點廢水廠後廠機器運轉中有聲音下午四點有兩個人在廢水廠

11/7日翔奕皮廠下午3點45分排放廢水至牛稠溪下溪採水樣

1O4/11/6日翔奕皮廠下午3點廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/5日翔奕皮廠中午11點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/4日翔奕皮廠下午1點廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/3日翔奕皮廠中午12點廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/2日翔奕皮廠中午11點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/11/1日翔奕皮廠下午4點廢水廠後廠機器運轉中有聲音，廢水廠上面有兩個人，後廠帆布拉起，後門微開

1O4/10/31日翔奕皮廠下午3點半廢水廠後廠機器運轉中有聲音，

1O4/10/3O日翔奕皮廠中午12點廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/10/2 9日翔奕皮廠下午3點45分廢水廠後廠機器運轉中有聲音，遇上廠內人員

1O4/10/2 8日翔奕皮廠下午3點3O分廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/10/27日翔奕皮廠中午12點3O分廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/10/26日翔奕皮廠下午4點3O分廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/10/24日翔奕皮廠下午2點3O分廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/10/23日翔奕皮廠中午12點5O分廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4年1O/22日上午十點5O分翔奕皮廠後廠廢水廠機器運轉有聲音，錄音後發現翔奕發言人出現

104/10/20日後廠目測有13台鞣製機，21日12台

1O/21日下午1點15分翔奕後廠廢水廠機器運轉中有聲音

104/1O/2O日上午十點半翔奕皮廠廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O/2O繞翔奕門前上午十一點門大開

1O4/1O/19日中午12點O分後廠目測內有約13台鞣製機，前廠無法目測內有一輛摩托車,廢水廠有污泥好幾袋

1O4/10/18日下午4點1O分翔奕廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/10/17日翔奕廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O4/1O/16日下午1點5O分翔奕後廠機器運轉有聲音

1O/16日下午2點半翔奕門大開貨車上載鞣製機

1O/15日晚上6點1O分翔奕後廠廢水廠機器運轉中有聲音

104/1O/13日遇上翔奕發言人聊了一下

1O4年1O/12日下午4點1O分下牛稠溪採水，翔奕排放廢水至牛稠溪

1O4/1O/12日下午3點半廢水廠上面有人，下午4點4O分翔奕皮廠後廠機器運轉中有聲音

1O/11日晚上8點半翔奕後廠污泥水溝巳用大的鐵片蓋起來，曰後無法查看水溝污泥部分

1O/11日晚上8點半翔奕旁廠依然散發皮革臭味與夜來香味

1O/1O日居民紀錄回覆蔣議員：翔奕皮革廠後面靠近汙水池旁、工人說整地是要把樹挖掉、並廢掉汙水池整平、且說地他們已賣掉不知是否真實、以上是工人說詞！

他們說現挖部份是他們的地不知是不是、我不詳細他們廠房地相關位置！

原來翔奕之前疑似有埋暗管

有一輛怪手與一輛大型油罐車

1O/10日上午十點半繞翔奕墳墓後廠有怪手整地，旁有放了很多管子下午2點半怪手還在整地

1O/9日上午1O點半翔奕皮廠後廠機器運轉中有聲音

1O/8日翔奕皮廠後廠機器運轉中有聲音1O/8日下午一點1O分翔奕皮廠廢水流入牛稠溪

1O/6日下午6點路過翔奕墳墓後廠廢水廠機器運轉廢水廠門大開

1O/6日繞翔奕後廠廢水廠前後廠機器有運轉中有聲音

1O/5日下午4點1O分隨警車繞翔奕皮廠後廠機器運轉中有聲音

10/4日發現有新的管子放在後廠

1O/3日下午2點半繞翔奕皮廠廢水廠後廠機器運轉中有聲音

1O/3日上午十點五十分繞翔奕墳墓後廠遇見翔奕對外發言人與兩部轎車和疑示鑽抽地下水機器車

1O/2日下午2點15分隨警車繞翔奕後前廠門大開，後廠機器有運轉，有人在裡面處理，廠內有大貨車起重機，兩輛轎車，堆高機來回跑

1O/1日上午十點5分隨警車繞翔奕後前廠門大開，後廠機器有運轉，有人在裡面處理，前廠，後廠都有大貨車

9/30日上午十一點二十分翔奕皮廠排放廢水至牛稠溪

9/27日下午2點隨警車至牛稠溪，下溪發覺排放廢水巳末剩微滴水

9/26日下午6點隨警車至翔奕廢水廠

前廠與後廠機器都有運轉中有聲音

9月24日下午5點半翔奕後廠廢水廠機器有運轉有聲音

9/23日上午9點半翔奕後廠廢水廠機器運轉中有聲音，廠內有二台摩托車，一輛腳踏車

9/22日中午12點隨警車繞翔奕後廠廢水廠機器運轉中有聲音

9/19日下午2點4O分與男院生翔奕皮廠廢水排放牛禂溪

9/19日下午2點4O分翔奕皮廠廢水廠有機器運轉中

9/18日凌晨一點多到現在我又聞到夜來香跟皮革的臭味超濃的，居民記錄

9/1了日上午1O點15放黑煙與崁仔頂橋水欵似污染

9/14日日廢水廠內有四大帆布袋，一桶液疑似新裝的

9/14日上午9點45分有一輛轎車出入

9/15，9/12日隨警車至翔奕後廠廢水廠機器運轉中

9/12日12點隨警車至牛稠溪查巡，發現翔奕大量排放廢水，我先下溪採水留證至等環保局下午1點38分到達下牛稠溪採水取漾才離開只是先採水，上次環保局到達時他們就不排放了,所以有前車之鑑，我先取水留證，聽牛稠溪附近農夫說9/12日凌晨2點翔奕大量排放廢水發出惡臭

9/8崁仔頂橋下水疑似有污染

9/6崁仔頂大排溝整治完成

9/4周邊工廠放黑煙

9/11，9/7,9/3廢水廠機器有運轉中

9/3，9/2日崁仔頂產生很多泡沫

104年9/1日上午10點半翔奕皮廢水大量流入牛稠溪，牛稠溪疑似有暗管

9/l上午十點翔奕大門開著

8月24日上午8時至11點半感謝上紘，上僮營造公司老闆何萬勝先生親自率員工奉獻義務清除翔奕皮廠在水利地上種滿夜來香與雜草叢生蚊蟲之多恐生登革熱。不好清除真的很辛苦!!!!— 在屏東市頭前溪

https://www.facebook.com/…/vb.1000012155…/1005307129519797/…

https://www.facebook.com/…/vb.1000012155…/1005277352856108/…

https://www.facebook.com/…/vb.1000012155…/1005269929523517/…

https://www.facebook.com/…/vb.1000012155…/1004981372885706/…

https://www.facebook.com/…/vb.1000012155…/1005252092858634/…

8/2O日繞翔奕門前有一位中年男子騎腳踏車入廠又開門走出門外，他疑似記我轎車號碼

8/15日翔奕大貨車運出藥水

8'/23，8/22,8/21管子有改善8/2O，8/19，8/18，8/17，8/16日至牛稠溪發覺翔奕排放管直接埋入溝裡，從橋上無法看出翔奕是否有將廢水流入牛稠溪

15日與警員下牛稠溪查看，翔奕排放管直接埋入溝裡從橋上無法看出廠內污水是否流入牛稠溪

8月牛稠溪巳開始整治幾乎巳完成

9/3，8/29,8/28，/27,8/26，8/25，8/24，8/23，8/22，8/19，8/18，7/25，7/26，27，7/3O，8/5，，10，8/11，8/12，8/13，8/14，8/17，翔奕後廠有機器運轉聲音

局長您好!!! 以下事件需要您的關心與協助

縣議員蔣月惠感恩您!

有關翔奕的剩餘廢水處理方式如下:

第一階段：【估計剩餘廢水量：3,000 （立方公尺）】

手動控制，每批次處理量150（立方公尺）或更高；排放前使用COD簡易試紙測試符合後排放

第二階段：【估計剩餘總污泥量：110 （公噸；含水率80％）】

除清理污泥餅，每批次處理量10（公噸；含水率80％）或更高，加清活性污泥池底

泥（估計一個月）。

以上是貴局傳來訊息

但我不解的是翔奕為何將牛稠溪的管子直接埋入溝裡，從橋上無法看出是否有排放廢水，

尚若沒有排放廢水至牛稠溪，是否能將管子拆除，請勿占用公共空間，易讓人質疑翔奕是否排放廢水

翔奕處理汚水過程也是否可公開說明

8/6上午十點與環保局查暗管崁仔頂橋下

8/27，8/18有泡沫8/12有些微泡沫8/15，8/10中午12點崁仔頂橋下疑似暗管排出很多泡沫

8/13有些微泡沫8/9，8/7,8/4，8/3，8/2，8/1，7/31，7/3O日崁仔頂橋下疑似暗管排水入水溝至牛稠溪

7/24日廠內有人

7/23日有一輛大貨車，整理地7/25日已離開,7/26日整理前廠旁整l7/17日後廠封起的水利通道巳拆除

後廠縫隙內觀依然有約五台以上鞣製機器還在廠內

註!這家皮草從53年設立頭前溪 至104年5月20日。這期間 被勒令停工三次又 復工 所排放有毒重金屬廢水流入牛稠溪。大洲居民宿說 有人在下游釣魚 一隻賣自助餐10元。 又聽說牛在牛稠溪 沿岸長草的地方吃草不明原因死亡。

1O4/7/15日下午6點1O隨警車繞翔奕前門皮革臭味依然經翔奕後廠沒有機器運轉聲，旁廠水溝有油與水從內廠流入水溝，後廠風吹過來還是有皮革臭味

從後廠縫隙內還五台機器

1O4/6/25日下午6點15分

隨警車經過翔奕前 繞翔奕墳墓後廠沒有聽到機器運轉聲 廠內可能裝監視器 知道我們來，守衛開後廠入內稽查 後門帆布放下來 廠內還有一大批在裡

6/12日遇環保局長說他向環保署爭取經費要整治養豬場牛稠溪，到倉庫發縣現種夜來香底下有三個水管還有皮革臭味，隨局長入廠稽查

蔣月惠作詞.作曲

B調4分之4拍104.12.21

夢幻頭前溪

皮革污染頭前溪

伍叁年間無間斷

空中彌漫皮革臭

重金廢水滾滾流

居民搖旗深吶喊

獨自暗泣聲淚下

無人理會忍忍忍

期盼夢幻頭前溪

百次抗爭無畏懼

落幕終結壹零䦉

溪中魚兒躍飛舞

橋墩圍繞垂釣人

夕陽輝映溪岸邊

白鷺棲息漫步遊

(中時電子報)