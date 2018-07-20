整合住宅補貼 今年彰化縣共有1778個名額

2018年07月20日 11:13 中時 吳敏菁

彰化縣政府20日上午在縣府舉辦住宅補貼方案申請前宣導說明會，工務處長林漢斌主持。（吳敏菁攝）

「整合住宅補貼資源實施方案」將於7月23日開辦，為使民眾充分了解受理申請及後續核撥補助等相關規定，彰化縣政府20日上午在縣府舉辦住宅補貼方案申請前宣導說明會，指出今年縣府向內政部爭取到3項補助，租金補貼共有1560個名額，每戶每月最高補貼3000元，提醒民眾把握時間及早準備。

縣府工務處長林漢斌表示，補貼方案從2007年開辦以來累計至2018年，共嘉惠彰化鄉親1萬3152戶，自購住宅貸款利息補貼2470戶、修繕住宅貸款利息補貼482戶，成效卓著。

彰化縣長魏明谷上任後，對於在縣內有租屋、購屋需求的民眾，縣府積極爭取相關補助，今年爭取到3項補助，補貼期限為1年(12期）；租屋補貼每月最高3000元，計畫辦理戶數1560戶。

購屋貸款補貼及修繕貸款補貼，2項均屬於貸款利息補貼，其中購屋貸款補貼共有168個名額，購置住宅貸款最高額度為210萬元，償還年限為20年，修繕貸款補貼則有50個名額，修繕住宅貸款最高額度為80萬元，還款年限為15年。還款利息以兩年期郵儲定存利率加計0.042%、或減計0.533%計算。

林漢斌表示，補助方案自23日至8月31日受理申請，民眾如有租屋、購屋貸款及修繕貸款利息補貼之需求，請備妥申請書及相關文件，郵寄或親洽縣府工務處建築工程科申請，預計108年2月(農曆過年前)，開始核撥相關補助，若有疑問可向縣府工務處建築工程科洽詢，服務電話：04-7532194或7532195。詳細公告資訊請參閱：彰化縣政府工務處→訊息中心→公告資訊。

(中時 )