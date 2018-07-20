破天荒向「襲警者」致敬 葉毓蘭：蔣月惠是台灣尾自由女神

蔣月惠在受訪時表示，道歉前有先知會警局，對方還向她確認到場人數，沒想到當她抵達時，全部的人都裝不知情，刻意無視她，才會哭出來 (圖／本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

屏東議員蔣月惠驚天一咬成名！原先她咬女警的行徑遭外界撻伐，但得知她為弱勢族群發聲而奮不顧身，全臺灣人都動容了。前警大教授葉毓蘭說，她向來為捍衛警察不遺餘力，但蔣月惠猶如自由女神的行徑，令她充滿不捨，這是她第一次為「襲警者」加油與致敬。

葉毓蘭今（20）日在臉書上表示，昨天在警察的社群團體中，看到她在屏東對執勤的女警手背咬了一口的消息，後來又看到她捧著一束花，到警察局道歉，不得其門而入，嚎啕大哭的新聞，眉頭一皺，一時間真以為這又是政客又在秀下限，今天上午看了比較完整的資料，對於蔣月惠她充滿不捨與敬意。

她說，「蔣月惠與我同年，但是偉大多了，她好像是佇立在台灣尾的自由女神，努力擎起一把火炬照亮我們所看不到的幽暗面、照顧許多政府應該照顧，卻沒有照顧的弱勢族群；雖然她的身高只有145公分。」

葉毓蘭提到，屏東市強拆事件過後兩天，苗栗大埔張藥房在原地重建，蔡英文親臨致詞，說: 「張藥房的重建，是臺灣社會進步重要的里程碑」；好笑的是大埔案中有四戶不同意拆遷，民進黨把張藥房當成是捍衛土地正義、打倒暴政的標竿；而屏東的強拆案中，可是有8戶不同意拆遷！

不過，葉毓蘭覺得有必要講清楚，在政治上、情感上她支持蔣月惠，但是她也要捍衛依法執勤的警察，所以她支持警察局函送蔣月惠的妨害公務、傷害，但希望法官應該要有比較周延的裁量。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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