蔣月惠作曲力抗惡臭工廠 網淚推：台版永不妥協

2018年07月20日 11:12 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

蔣月惠作曲，透露力抗惡臭工廠心聲。(取自蔣月惠臉書)

屏東縣議員蔣月惠咬警成名，隨著過去貢獻屏東弱勢族群事跡曝光，網友從原先批評議員沒素質，轉趨為力挺蔣月惠。而蔣月惠2016年曾發文記錄，拔掉當地「臭名昭彰」的翔奕皮革廠心路歷程，1年365天幾乎天天到場關心，最終終於成功讓翔奕皮革廠遭勒令停工，這段小蝦米對抗大鯨魚的精神，讓網友淚推「台版永不妥協」。

翔奕皮革廠因為排放廢水及傳出惡臭與居民不睦，2年多前，蔣月惠接受居民陳情，關切工廠環境汙染問題，但地下工廠傳聞蔣為了檢舉獎金而來，對此蔣月惠絲毫不畏懼，自創「夢幻頭前溪之歌」，歌詞透露與28年惡臭皮革廠對抗心聲，「百次抗爭無畏懼」。

隨著蔣月惠爆紅，過去她發揮「憨人」精神，成功讓惡臭工廠勒令停業的歷史也曝光。不少網友感動直呼「台灣版永不妥協啊，拍個電影吧」、「這種毅力太佩服」、「屏東老農多次檢舉黑心油工廠都沒有下文，」、「這個才是議員。議員當如蔣月惠」、「這真的狂 比起很多民代選上後整天不務正業」、

下為蔣月惠作曲《夢幻頭前溪》歌詞

皮革污染頭前溪

伍叁年間無間斷

空中彌漫皮革臭

重金廢水滾滾流

居民搖旗深吶喊

獨自暗泣聲淚下

無人理會忍忍忍

期盼夢幻頭前溪

百次抗爭無畏懼

落幕終結壹零䦉

溪中魚兒躍飛舞

橋墩圍繞垂釣人

夕陽輝映溪岸邊

白鷺棲息漫步遊

(中時電子報)