2018年07月20日 11:15 中時 張祈

南安瀑布因近日來小黑熊頻繁出沒，推測可能為落單小熊，為即日起南安瀑布封閉，讓小熊與媽媽順利團聚。（花蓮林管處提供）

林管處呼籲民眾，遇到野生黑熊應保持鎮定或製造噪音驅趕黑熊。（花蓮林管處提）

花蓮出現黑熊寶寶落單 南安瀑布步道暫時封閉

花蓮卓溪鄉南安瀑布步道，出現黑熊寶寶落單在樹林內，林務局花蓮林區管理處上星期起，陸續接獲民眾反應，有小黑熊在林內趴趴走，甚至翻垃圾桶，經林管處派員監測，推估母熊可能也在附近，為讓母子倆順利團聚，南安瀑布步道即日起封閉，確認熊蹤安全無慮後再行開放。

林管處副處長李政賢指出，玉山國家公園及其鄰近地區是台灣黑熊的重要棲息地，長年設置自動照相機及民眾目擊均有記錄，據玉管處研究資料顯示，每年春、夏兩季，台灣黑熊會向下倒低海拔的範圍活動，其中包括海拔100、200公尺的南安瀑布。

上周起目擊小黑熊的傳聞不斷，黑熊媽媽黃秀美老師正好與獸醫朋友走訪步道，見台灣黑熊幼熊受困樹上，解救後經簡單檢測，推估小幼熊約4個月大，體重5、6公斤，健康狀況良好，是個充滿活力的小熊，便放回林中。

林管處技士林青樺表示，經兩星期的監測，無法確定落單小熊是否為同一隻，也無法確認母熊是否仍在附近，但已有民眾多次募集小熊撿拾垃圾行為，推測可能是逗留在現場的原因，最終決定暫時關閉步道，待小熊離開後再開放。

目前由林管處嚴密監測，分別由清晨及傍晚派員進步道觀察黑熊狀況，林青樺呼籲民眾，若遇見野生黑熊，切勿任意觸碰、騷擾及餵食，應盡快離開現把空間還給黑熊們，雖封閉並未有罰則，但若騷擾黑熊，仍可依野保法第48條處以1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬至30萬元以下罰金。

(中時 )