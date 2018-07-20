中央零派遣惹議 Kolas：是「鼓勵」地方跟進 人總下周一向機關說明

2018年07月20日 11:44 中時 張理國

賴揆透過臉書宣布重大政策，強調行政院暨所屬機關構要在2年內達成零派遣。台北市長柯文哲抱怨，常常在報上看到政院的政策「真可怕」應該先知一下，行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯．尤達卡表示，中央機關帶頭作，只是鼓勵地方政府跟進，但還是會尊重地方政府決定。昨到政院出席災防座談的嘉義市長涂醒哲說，他支持中央政策，「去問派遣工應該會很高興有這樣的制度」。人事總處表示，下周一將邀集各機關說明零派遣詳細具體做法並交換意見。

賴揆核定「行政院暨所屬機關構檢討勞動派遣運用實施計畫」，設定以2年度完成零勞動派遣。這項政策沒有舉行記者會，而是透過臉書對外公布，引起柯文哲不滿，但Kolas表示，她不曉得柯文哲是透過何種管道知道訊息，但政院的決定是中央機關帶頭作，建議各縣市地方政府盤點非典型勞動力人數，鼓勵地方政府跟進，但地方要不要跟進還是尊重地方政府決定。

人事行政總處表示，零派遣計畫目的在於依業務性質改變用人方式，大多改以機關自僱人力為主，並不是要直接減少用人。為執行零派遣計畫，相關做法及配套措施已在計畫中訂有規範，為利各機關後續執行，人事總處將於下周一（23日）邀集各機關說明詳細具體做法並交換意見。

人事行政總處也說，另有關地方政府部分，根據今年第1季統計資料，現行有運用勞動派遣者為10個縣市，其進用總人數為213人，其中有6個縣市進用人數低於10人，上開零派遣計畫行政院也會副知地方政府，在尊重地方自治權責下，行政院鼓勵地方政府參考辦理。

人事行政總處指出，由於政府業務性質多元，在核心業務上以進用編制內公務人員為主，至於非核心業務採用非編制自僱人力或委外方式獲得所需人力，是普遍做法。所以零派遣計畫是以務實穩健做法將多數勞動派遣人力逐步轉換為自僱人力，並落實勞動權益保障。

(中時 )