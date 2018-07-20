退休師當賊被起訴 冒用學生名寫信嗆檢判刑6月定讞

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台北市伍姓退休教師在賣場偷竊遭女檢察官起訴，他竟偽造學生之名寫信給法院及地檢署，一邊打悲情牌求法官法外施恩，一邊嗆聲要花錢找人殺害女檢，最高法院維持二審判決，認定伍男犯後態度惡劣，依偽造文書等罪將他判刑6月、易科罰金18萬元確定。

87歲的伍姓男子曾在台北市多間國小任教，但他退休後經常到超商及賣場偷竊物品被逮，他因在前年4月28日在北市北投區的大賣場偷竊被吳姓女檢察官起訴，因而心生不滿，偽造出7名學生的名字及印章，以學生名義聯名寫信給法院及女檢，軟硬兼施。

伍男在信中向法官求情「老師的兒子把老師退休金買股票賠光，老師體弱多病、食睡難安、可憐萬分，我們寫給鈞長此信，老師不知道，否則絕不准寫信給鈞長大人」，希望法官法外施恩、網開一面。

伍男也冒名恐嚇將他起訴的吳姓女檢察官，在信中揚言「願花200萬元請人殺妳」，要女檢委屈自己、多忍多讓，女檢收到信件後自動檢舉，警方循線揪出寄發信件的伍男，檢方訊後將他依恐嚇、偽造文書等罪起訴。

法官委由刑事局進行筆跡鑑定，證實這些信件都是伍男假冒他人之名義書寫並寄發恐嚇檢察官，歷考量他犯後飾詞否認犯行，數誑言遭檢察官誣陷，未見其悔意，犯後態度惡劣，將他判刑6月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )

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