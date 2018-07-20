男高音安德烈波伽利有帥兒 擔任寶格麗代言人

2018年07月20日 11:27 中時 陶福媛

寶格麗OCTO Finissimo Automatic 超薄自動上鍊鈦金屬鍊帶腕表，近日榮獲紅點獎，約43萬5900元。（BVLGARI提供）

寶格麗OCTO FINISSIMO SKELETON超薄鏤空腕表， 73萬2000元。（BVLGARI提供）

義大利精品寶格麗 (BVLGARI）最近雙喜臨門，不僅以Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表拿下紅點設計大獎，並且宣布將由知名義大利男高音馬蒂歐波伽利（Matteo Bocelli）擔任品牌大使，名表與熠熠明星相映生輝，更添佳話。

近幾年接連以超薄表打破世界紀錄的寶格麗，最近以Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表囊括各大設計獎，包括IF設計獎、日內瓦鐘錶大賞 (GPHG)的最佳男士腕表，如今又加碼獲得紅點獎的肯定，奠定寶格麗在表壇的地位。

即起擔任寶格麗品牌大使的義大利男高音Matteo Bocelli，是知名盲人男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）的兒子，他不僅遺傳了父親的好歌喉，且擁有義大利男人的高顏值，最近他的個人專輯即將問市，是前景看好的歌壇新星。

盲人男高音安德烈波伽利在二十幾年前與莎拉布萊德曼合作「Time To Say Goodbye」（告別的時刻），席捲全球，如今有帥兒子接下衣缽，並獲得寶格麗的青睞，經典傳承，別具意義。

(中時 )