涉詐領助理費 宜縣議員陳傑麟貪污罪起訴

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宜蘭縣議員陳傑麟（無黨籍）因涉嫌長年詐領助理費300餘萬元，經檢、調發動搜索偵辦後，宜蘭地檢署偵查終結，將陳傑麟及羅姓妻子、掛名助理的林姓、沈姓親戚，共4人依貪污治罪條提起公訴。

此案是宜蘭縣檢、調接獲情資後在4月底發動搜索，帶回陳傑麟本人及其羅姓妻子，以及充當人頭助理的林姓女子、沈姓男子共4人，經偵訊後4人都承認涉案，陳傑麟以50萬元交保，其餘3人則分別以10萬和5萬交保候傳。

檢察官在起訴書中指出，陳傑麟明知縣議員每人得聘用公費助理2至4人，公費助理補助費議員每月每人不得超過8萬元，由議會編列經費支應，並得比照軍公教人員年終工作獎金酌給春節慰勞金，這些費用並非議員薪資之一部份或個人的實質補貼。

檢察官指出，經查明，沈男及林女並未實際從事助理業務，但陳傑麟等4人共同意圖為自己不法之所有，從2014年12月起，對宜蘭縣議會隱瞞沈、林2人未實際從事助理業務之事實，虛偽記載「2人為公費助理，每月支領4萬元」等不實事項，並將議員公費助理聘書送交縣議會，致使議會承辦公務員陷於錯誤，按月將「助理薪資」及年終獎金匯入2人所提供的郵局帳戶，沈、林2人將款項提領後再交付給陳傑麟或其妻。

檢察官另在起訴書表示，陳傑麟等4人有犯意聯絡及行為分擔，應以共同正犯論刑，另考量4人都在偵察中自白，並自動繳交全部犯罪所得342萬4258元，請法官依法減輕其刑。

(中時 )

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