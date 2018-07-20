2018大學博覽會 明台北登場

2018年07月20日 11:55 旺報 李侑珊

2018大學校院博覽會將21日起至22日，在台灣大學綜合體育館舉行，本次活動計有海內外30個參展單位，其中包含台灣海洋大學、高雄師範大學、台北市立大學等台校，香港教育大學、香港城市大學以及寧波諾丁漢大學等陸港知名大學也來招生，招收台灣優秀學子。

據大學入學考試中心指出，107年大學指考報名人數再創新低，5萬742名考生報名，較去年略增3408名。大考中心7月19號寄發成績單並公佈各科目相關統計資料，考生拿到成績之後需在短時間之內，從超過1000多個校系裡，找出與自己分數最接近，又同時又符合興趣的100個校系，除了膽大心細，還需要步步為營。

大學指定科目考試7月3日落幕，各類組考題難易互見，國文首次不考作文，英文、數學甲、化學較去年簡單，歷史、地理、公民稍難；得勝者文教分析，這次指考，成績排名前段的考生可根據去年的科系門檻，並評估自我對科系期待、現實考量等，用刪去法排除不想去唸的科系，最後按照順序填志願即可。成績中段的考生，受到少子化影響，科系落點難估，但考生還是可以先估算自己的得分，對照去年門檻找到落點後，在志願卡中的前30個填入夢幻科系，之後中間40個填務實科系，最後30填保守科系。

根據今年與去年試題的總體分析來看，106年錄取分數極具參考價值，補教老師劉駿豪提醒，考生在成績分數公布之前，可以先行上考試分發委員會網站搜尋106年的錄取分數一覽表，排序找出理想科系、落點區間、安全校系，將採計科目與分數列出，有助於選填校系。

大考中心將在7月19日寄發指考成績單及公布五標相關統計資料與各校系回流後的最後招生名額、指考組合成績人數累計暨最低登記標準。7月19日~28日開放「繳交登記費」(至中午12:00止)，7月24日至28日開放「網路登記分發志願」，預計8月8日放榜。

詳細展覽資訊請上活動網站http://www.testnews.com.tw/查詢。

(旺報 )