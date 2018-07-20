產銷失衡將責任全推農民？ 林聰賢讓農民怒了

農委會主委林聰賢（中）。 (圖/游昇俯攝)

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中時電子報
綜合報導

今年農產品滯銷嚴重，有一說是因為大陸不買，台灣才出現水果產銷問題，對此農委會主委林聰賢表示，因香蕉出口本來就少，使得近10年來很難與外國競爭，但像是釋迦和鳳梨在大陸仍有很高的市佔率，並不是因為民進黨執政兩岸關係交惡，導致滯銷問題。

據《聯合報》報導，農委會主委林聰賢昨日上午接受資深媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」 專訪，周玉蔻問到，這波產銷失衡問題，有沒有共產組織故意挑釁民進黨? 對此問題，林聰賢表示，行政院發現現在網路發達，假消息越來越多，且明顯有外力介入，未來行政院和農委會將成立闢謠專區，查詢源頭，他也說香蕉的出口本來就少，近10年來很難與外國競爭，但鳳梨和釋迦在中國的市占率是很高的，所以就算沒有民進黨執政，與大陸關係交惡，才造成農產品滯銷，這明顯是藍營人士在帶風向。

國民黨立委賴士葆對此在臉書發表看法，指農委會主委接受廣播節目訪問時表示，「產銷失衡的原因是農民搶種特定植物，供過於求，農委會監控不實，並揚言明年如再產銷失衡，要揪農委會副主委陳吉仲去切腹」，賴士葆呼籲全台民眾一定要記得林聰賢今天的承諾。

賴並稱政治人物不負責任信口開河，引用錯誤資訊誤導民眾，隨意開支票做承諾，經不起檢驗將會被民意唾棄。

(中時電子報)

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