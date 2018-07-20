選前幽靈人口竄出 內政部：虛報罰9000 觸法刑5年

2018年07月20日 11:45 中時 張理國

選前再傳幽靈人口問題，內政部今天表示，戶政與警方已建立查察合作機制，針對選前6個月遷入、同址設籍3戶以上、一戶寄居5人以上等疑有異常情形加強查察，如有虛報，將依法撤銷虛偽遷徙登記，最高並可處9000元罰鍰。如因虛報遷徙取得投票權，意圖使特定候選人當選，恐觸犯刑法，最高可處5年有期徒刑，呼籲民眾應遵守規定，以免受罰。

內政部表示，行政法院56年判字第60號判例已明確指出，遷徙係事實行為，遷徙登記自應依事實認定之。為加強虛報遷徙人口查察，戶政與警察機關已建立查察合作機制，各直轄市、縣市政府戶政事務所針對選前6個月辦理遷入登記、同一地址3戶以上設籍、一戶寄居5人以上等疑有異常遷徙登記之情形加強查察，並將相關戶籍資料提供給戶籍地警察機關，如經實地查訪未遇，當事人又未依通知時間內說明實際居住情形者，視為虛報遷徙，戶政事務所將依戶籍法規定辦理撤銷虛偽遷徙登記，並處以罰鍰，以落實戶籍管理。

內政部指出，今年九合一地方公職人員選舉將於11月24日舉行，為因應選舉查察工作，法務部最高檢察署已於今年5月25日成立「查察賄選及暴力督導小組」，各地方檢察署「查察賄選及暴力執行小組」亦同步成立，正式展開九合一地方公職人員選舉查察工作。為維護選舉之公平性及落實戶籍行政之管理，各地方政府已加強虛報遷徙人口之查察，如遇虛報遷徙登記案件，除依戶籍法規定辦理外，並同步將相關資料函送查察賄選及暴力執行小組。各地戶政與警察機關藉由已建立的查察合作機制，密切合作，積極配合檢調單位加強查察虛報遷徙案件，避免有心人士以不法方式影響選舉。

內政部再次提醒，民眾如經查獲虛報遷徙，其戶籍將撤回原遷出地，依戶籍法規定最高可處9,000元罰鍰；倘因虛報遷徙取得投票權，意圖使特定候選人當選，恐觸犯刑法第146條規定，將移送各地方檢察署偵辦，最高可處5年有期徒刑，呼籲民眾應遵守戶籍遷徙相關規定，以免觸法受罰。

(中時 )