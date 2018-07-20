納粹醫生研發不死士兵 《大君主行動》首支預告發現秘密

2018年07月20日 12:22 中時 潘鈺楨

由《星際爭霸戰》系列電影導演 J. J. 亞柏拉罕（J. J. Abrams）監製的最新科幻動作電影《大君主行動 Overlord》，18日釋出首支中文預告。《大君主行動》是《柯洛佛檔案》系列電影的第4部作品，故事描述一群美國傘兵在諾曼第登陸當天，深入德軍陣營準備執行一項任務，途中經過一個小村莊，裡面村民大部分都得了奇怪的病，在美國傘兵的追查下，竟發現納粹的驚人秘密實驗室，一名納粹醫生拿人當活體實驗，生產出一群不死士兵，目的為了要在二戰中贏得最後勝利。

電影由《槍之子》澳洲籍導演朱利厄斯·艾佛瑞（Julius Avery）執導，並找來曾獲得奧斯卡最佳改編劇本提名《雙面特勤》編劇比利·雷（Billy Ray），與《神鬼獵人》馬克·L·史密斯（Mark L. Smith）共同執筆劇本，演員陣容包含《黑鏡》懷亞特·羅素（Wyatt Russell）、《冰與火之歌：權力遊戲》皮魯·艾斯貝克（Pilou Asbæk）與雅各·安德森（Jacob Anderson）、《神盾局特工》伊恩·德·卡斯泰克（Iain De Caestecker），以及《冰血暴》博金伍德賓（Bokeem Woodbine）等人。電影近期即將上映。

(中時 )