《全台最速報》暢談溫網奪冠心得 夜市球王曾俊欣返母校

2018年07月20日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎暢談溫網奪冠心得 夜市球王曾俊欣返母校

甫在溫布頓網球公開賽奪下青少年組男單冠軍的「夜市球王」曾俊欣，今早回到北市中山國小母校，與網球隊學弟妹分享訓練、奪冠心得，還逐一簽名、送球給學弟妹練習。他說，今年打完美網和青奧之後，明年就不會再打青少年組，會開始打職業賽事，「希望能當世界第一、為台灣拿下奧運金牌。」

◎祖孫夏日繽紛樂 苗栗打造樂齡友善城市

教育部自2010年起將每年8月的第四個星期天訂為祖父母節，今年落在8月26日。苗栗縣政府為響應這個特別節日，本月28日起規畫一系列活動，20日上午先舉辦「祖孫心貼心．共學更幸福」為活動暖身，傳遍資訊讓更多人認識祖父母節並倡導敬老倫理，邀鄉親三代同樂。

◎水井規費問題 中央確定修法免收規費

雲林縣地下水井納管引發水井規費收費問題， 一年多來紛擾不斷， 雲林縣長李進勇 20日舉行記者會宣布， 19日接獲行政院長賴清德電話告知確定中央將推行免納規費政策， 包括履勘費、登記費、權狀費， 由中央及地方政府 各自編列預算吸收。

◎鄉親熱情迎接 寶來國中世界合唱奪金

高市六龜區寶來國中合唱團勇奪「2018世界合唱比賽」金牌，全體隊員於20日凱旋歸國，受到高雄市教育局長范巽綠、民政局長張乃千與六龜區公所區長宋貴龍，帶領六龜鄉親在小港機場熱情迎接，師生臉上露出興奮笑容，展現勇奪世界合唱金牌自信與喜悅。

(中時電子報)