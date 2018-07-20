驚艷! 台南市國小雙語教學試辦成果 首度國際舞台發表

成功大學日前應邀出席英國倫敦大學辦理的「第11屆英語為國際通用語言國際研討會」，介紹「台南市雙語教學試辦計畫」第1年教學成果，成果讓國際專家、學者感到驚豔。（二官辦提供）

友善列印
中時
CLIL雙語教學法在歐洲已推行近20年，台南才邁出第一步。（二官辦提供）

成功大學日前應邀出席英國倫敦大學辦理的「第11屆英語為國際通用語言國際研討會」(The 11th English as Lingua Franca International Conference，以下稱ELF11)，介紹「台南市雙語教學試辦計畫」第1年教學成果，成果讓國際專家、學者感到驚豔，認為台灣過去沒有英語使用歷史和環境，推動英語政策相當不容易，卻有地方政府致力推動雙語教學、展現推動國際化決心，令人印象深刻。

今年ELF11共有來自世界五大洲約300位語言教學專家學者與會，在會議中分享教學及研究成果。主辦單位極重視台灣這次發表，安排長達90分鐘時間，讓成大研究團隊完整呈現台南市106學年度雙語教學（CLIL）試辦計畫成果。

牛津大學CLIL研究中心博士研究生Kari Coffman Sahan表示，「台南的雙語教學試辦計畫，在英語為外語的使用環境下，是很前衛的實驗，能於一年時間達到目前的成果，令人驚艷」，希望未來牛津大學CLIL研究中心的學者能有機會到台南實地觀課。

澳洲格理夫斯大學(Griffith University, Australia)的Andy Kirkpatrick教授，發表「ASEAN(東南亞國協)國家以英語為溝通語言之發展」報告，特別提到「台南市進行的雙語教學計畫，是協助未來國際公民將英語做為工作語言的『有效教育方法』」，並進一步建議將「英語做為工作語言」設為教育目標。

ELF11主辦學者－西班牙馬拉嘎大學（University of Malaga, Spain）InmaculadaPineda Hernández教授全程聆聽成大團隊專題報告，她期許「這項由上而下進行的計畫能持續，因為語言學習和CLIL教學成果必須長時間投入，才能看到成果。」

落實英語力向下紮根，台南市政府於8所國小試辦雙語教學計畫，以英語教授自然、數學、科技、藝文、體育、生活等科目(Content and Language Integrated Learning，簡稱CLIL)，為瞭解試辦成效，市府與國立成功大學合作，進行為期一年研究專案，瞭解各試辦學校採用雙語教學的科目之差異、不同教師協同教學方法、教案發展及評量施作方式，並比較學生、家長、本地與外籍教師和行政人員在參加計畫前後態度的變化及學生英語口語進步情形。

CLIL雙語教學法在歐洲已推行近20年，而台南才開始邁出第一步。市府表示，此次由外文系鄒文莉教授、陳慧琴助理教授以及外語中心主任高實玫教授組成團隊前往倫敦簡報，獲得國際注目與認可，意義重大，除了讓市府團隊更有信心往正確的方向邁進，更可獲得專家寶貴的意見與建議。

成大團隊將於2020年承辦「第13屆英語為國際通用語言國際研討會」，進一步為台南建立國際連結，來自全球的專家學者將齊聚台南，期望屆時台南已成為CLIL雙語教學的明珠。

(中時 )

公勇路拆遷屏縣府說明 網路掀起… 台灣環台觀光小巴計畫 行政院前…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。