台北》競總部為不當黨產 姚文智批丁守中：怎麼好意思繼續用？

2018年07月20日 11:53 中時 鄭舲

民進黨台北市長參選人姚文智今舉行記者會，拋出不當黨產收歸公有後，可作為混居型社會住宅、都更中繼住宅或青創基地的想法。姚文智也說，國民黨台北市長參選人丁守中的競選總部位於不當黨產八德大樓，丁守中須說明清楚，何時才要遷出，與不當黨產劃清界線。

姚文智指出，前總統馬英九日前因三中案遭起訴，黨產會也說明可能會在半年內祭出處分，目前台北市內有多處疑似不當黨產的標的，例如八德大樓、劍潭青年中心、婦聯會總部及中影、中廣名下建物，不少都位於精華地段，未來若收歸國有，可以協調作為混居型社會住宅、青年創業空間或公托、長照等公益用途。

姚文智說，黨產會已經作出處分，認定中投公司是國民黨附隨組織，應將所有股份收歸國有，中投公司擁有的八德大樓自然也要收歸國有。「丁守中怎麼好意思用不當黨產選舉，把競選總部設在該處？」姚文智要丁守中不要迴避，說明何時要遷出，另尋別的辦公室，否則會遭台北市民唾棄。

姚文智也質疑台北市長柯文哲，選前說租約到期要收回劍青中心，選後卻繼續將市有土地賤租給救國團到2024年，租金甚至比郝市府時代還低，柯文哲有必要向市民交代。姚文智說，未來黨產會針對本案調查或訴訟，當時的合約應會調整或失效，若他當選台北市長，合約一定會即刻調整。

(中時 )