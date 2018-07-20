台灣環台觀光小巴計畫 行政院前院長張善政行銷花蓮

行政院前院長張善政以導遊身分（右）引領部落客行銷花蓮，夫妻倆受到太魯閣族小朋友獻花致意。（范振和攝）

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行政院前院長張善政（左3）、花蓮縣副縣長蔡運煌（右3）等人為觀光小巴─院長帶路首航啟動。（范振和攝）
台灣部落客協會成員出發前和與會人士快樂合影留念。（范振和攝）
花蓮縣副縣長蔡運煌（左）致贈台灣部落客協會理事長洪毓涵（右）伴手禮。（范振和攝）

花蓮縣政府與台灣部落客協會聯手振興花蓮觀光，推出台灣環台觀光小巴計畫─院長帶路啟程記者會， 11位不同領域的部落客來一趟美食旅遊行程，不僅要挖掘最好吃好玩的景點，更請來「超級導遊」行政院前院長張善政領協會夥伴探訪他的私房景點，讓部落客們一探恬靜的田園生活。

3C、兩性、美食、旅遊、攝影、電影、生活、職場觀察等11位不同領域的部落客，其中也有移居花蓮的美食部落客「跳躍的宅男」鄭重生，將在花蓮進行2天1夜的美食旅遊。20日上午「院長帶路啟程記者會」，由副縣長蔡運煌主持，大批親子團大小朋友熱鬧了會場。

張善政指出，日本邀請台灣美食旅遊部落客理事長洪毓涵參訪日本，甚至要求提出弊病，充作改善觀光的依憑，台灣部落客是亞洲活動最強的，此次部落客協會第一站選擇行銷花蓮，他不只期盼重振震災後花蓮觀光，也要讓台灣躍上國際舞台。

花蓮水源國小太魯閣族小朋友，為張善政和台灣部落客協會成員帶來英雄舞及慶賀舞，本次活動提供數位贊助的鴻海集團富盈數據字媒體負責人陳顯立則致贈花蓮數位策展專欄全紀錄的專區禮物。

洪毓涵認為，他們常應邀推銷國際觀光，為何不能為花蓮觀光包裝行銷？這次每位部落客的攝影和報導，將透過字媒體平台的專欄播送，真實並全面的報導花蓮的美景、美食、民宿等多元資訊，期盼能透過網路的便捷及文字的魅力，讓更多人走進花蓮、愛上花蓮。

(中時 )

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