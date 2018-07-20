蔣月惠一咬成名連上5政論節目 她感謝被咬女警

屏東縣議員蔣月惠一咬成名，她感謝女警成就她。(林和生攝)

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屏東縣政府執行屏東市公勇路道路拓寬工程拆除，縣議員蔣月惠前往聲援牴觸戶時，咬傷及打傷2名女警手臂及頭，從一開始被網友砲轟，事隔一天風向一面倒力挺她為民喉舌的阿甘精神，20日更北上接受5個政論節目訪問，在全台掀起一股「蔣月惠」旋風。

蔣月惠一早在臉書強調，追逐人生有4個方向 你好我好，是最幸福的人，獲得正面安撫最多；我好你不好，是自大的人，獲得正面安撫中等；我不好你好，是自卑的人，獲得正面安撫最少；你不好我不好，是放棄人生的人，獲得負面安撫最多，傾向自殺的人。

她說，以前小的時候，我有很多的夢想，但是都無法實現，就像一個女孩頭頂著牛奶要去賣錢，突然有一天碰到石頭、跌倒了，牛奶倒在地上，收不回來，她的夢想完全破滅。

這一次因為咬一口女警的手，一夕之間爆紅 ，獲得最大最大的安撫，讓我突然之間成為一個有影響力的人，就像風鈴風吹過來碰到第一個鈴鐺，盡而影響到其他鈴鐺，都隨風搖擺動 了起來，這是我人生夢想不到的規畫。

而家人為我掉眼淚二哥一生掉過4次眼淚，爸爸、媽媽往生，他的女兒結婚，7月16號他看到我被警察包圍，為我掉了眼淚，人凡事都互得相效力，叫愛神的人得益處，都得感謝那位女警忍著被咬的痛，她成就了我一生被世人看見我的存在，讓我得到的幸福，在此向她三鞠躬，我深深地感謝您。

(中時 )

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