總統：持續與APEC各經濟體深化合作，盼化「數位落差」為「數位機會」

2018年07月20日 12:06 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今接見「『亞太經濟合作』(APEC)企業諮詢委員會(ABAC) 『數位創新論壇』(DIF)」貴賓一行，強調台灣將與APEC各經濟體持續深化合作，將「數位落差」轉化為「數位機會」，共同提升亞太區域數位經濟的繁榮和發展。

總統致詞時表示，昨天「數位創新論壇」在台北開幕，ABAC「數位創新工作小組」主席大使詹宏志，投注了許多心力來促成這個論壇。

總統指出，去年七月詹大使跟她提到，亞太地區中小型經濟體在發展數位經濟時，經常面臨「平台落差」、「數據落差」及「投資落差」等三項困境，建議舉辦「數位經濟策略會議」邀請各經濟體一起參與。當時她覺得這個想法非常好，也請外交部及相關部會協助執行。

總統說，現在這個想法已經具體實現，這次論壇的主題相當豐富多元，邀請到橫跨人工智慧、科技、以及數位創新的專家來臺演講，也有來自全球企業以及21個APEC會員經濟體的成員一起交流，成果超乎預期。

總統也特別感謝愛沙尼亞前總統伊爾韋斯專程來台分享經驗。她說，伊爾韋斯前總統過去推動數位治理，包括政府無紙化和資訊安全等工作，引領愛沙尼亞成為世界數位化最高的國家，值得亞太地區各國學習。

總統提到，現在台灣也積極推動「數位國家‧創新經濟」(DIGI+)發展方案，不論是打造服務型數位政府，或是開放治理等等的方向，都跟愛沙尼亞「數位治理」的政策不謀而合。非常期待，未來跟愛沙尼亞能夠有更多的經驗交流。

總統指出，這兩年多來，台灣朝著「數位國家、智慧島嶼」的目標前進，除了帶給民眾智慧生活以外，也提供產業穩定的創新環境。下周，「2018年亞洲智慧城市展覽暨論壇」也將在台中登場，預計有45國的國際買主來臺參觀。

總統認為，這一個接一個的國際交流活動，代表著台灣的努力和決心。自我期許在數位時代走在前端，讓世界看到台灣的發展，也期待跟各國加強交流，共同面對數位時代的挑戰。

總統說，目前APEC各經濟體正在思考擘劃亞太地區「後2020年願景」，相信透過這次論壇的對話交流，以及數位科技專家的經驗分享，對於所有經濟體，在未來數位經濟發展、以及願景擘劃都提供了重要的方向。

總統強調，未來台灣將跟APEC各經濟體持續深化合作，努力將「數位落差」(Digital Divide) 轉化成為「數位機會」(Digital Opportunity)，一起提升亞太區域數位經濟的繁榮和發展

(中時 )