高雄》震撼彈！吳銘賜脫黨入台聯參選 「沒選上 就退政壇」

2018年07月20日 12:07 中時 柯宗緯

高雄市前鎮、小港區市議員吳銘賜，原本以民進黨黨員身分爭取連任，未料上屆第1高票當選，卻在黨內初選慘遭滑鐵盧，20日吳銘賜宣布正式接受台聯徵召，披上台聯戰袍參選，誓死背水一戰，「如果沒有選上，就代表民意要我退休，從此就不選了。」也為該區選情投下一顆震撼彈。

53歲吳銘賜從政20年，打從基層里長幹起，當選過3屆議員，上屆選舉更在該選區拿下第1高票，但此次扁子陳致中、菊系許乃文強棒來襲，讓吳銘賜在黨內初選就提早出局。

吳銘賜受訪時透露，本周一才正式退出民進黨，內心相當煎熬，但是支持者勸進聲不斷，當然也有叫我快退選的，但他始終堅持站在弱勢這邊，參選初心不變，感謝台聯願意給機會，再一次出來參選來為民服務。

今早吳銘賜在台聯主席劉一德、左楠區參選人莊貽量等人陪同下，在前鎮區廣濟宮廟埕召開記者會宣布加入台聯參選，現場初估有2、300位支持者到場力挺。

吳銘賜提到激動處，數度哽咽甚至落下男兒淚，他說，此次有致中、乃文參選，幾乎被全面封殺，必須用背水一戰精神全力以赴，過去這些年來，長期募資提供弱勢朋友物資、便當、辦尾牙等，不是為了參選而做，希望讓我有機會再次服務甘苦人。

劉一德則抨擊，民進黨黨內初選機制有瑕疵，竟然讓肯認真打拚的人落選，他強調自己不是在扯民進黨後腿，他形容吳銘賜像是「走鋼索的人」，走到一半差點掉落水，而我們就是那底下的網子接住他。

劉一德強調，吳銘賜當選後，「該監督民進黨的、會監督，該合作的，就會合作」，畢竟兩黨精神理念相近，但他也説，台聯栽培人才，不希望再被民進黨拉走人，因此吳銘賜此次繳出50萬保證金，如果5年內沒退黨，同時支持、配合黨務，未來就會退還這筆保證金。

(中時 )