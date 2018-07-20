青峰《請聽》超人氣 林佳龍：唱出花開的聲音

2018年07月20日 12:15 中時 盧金足

台中花博推廣大使吳青峰，為花博量身打造的主題曲《請聽》。（圖／大房小山音樂提供）

2018台中花博盛會推廣大使謎底揭曉，由金曲獎創作歌手吳青峰擔任推廣大使，還為花博量身打造的主題曲《請聽》。台中市長林佳龍20日表示，青峰這首歌融入花博元素，可說是最好的絕配，歡迎7月22日到市民廣場參加演唱會，傾聽青峰為大家唱出「花開的聲音」。

台中市政府新聞局昨日在台中花博臉書粉絲專頁公布花博推廣大使最強「新人」吳青峰，他也公開自己將首度擔任音樂製作人，擔綱詞曲創作及演唱，以「聆聽花開的聲音」為主軸，為台中花博創作專屬單曲《請聽》。

11月登場的台中花博未演先轟動，很多民眾獲悉由「吳青峰」擔任花傳宣傳大使，直呼「太讚了！」「文青配花博！」還有女粉絲興奮的說「找青峰讓花博創高峰！」

林佳龍今天在出席「中台灣會展產業聯盟」時受訪指出，很榮幸邀請青峰擔任台中花博推廣大使，他是大家喜歡的創作歌手，創作的主題曲《請聽》真的很好聽，是用花跟人的一生來對話，非常有意思，內容豐富，旋律優美，推薦大家都來唱上幾句。

他也希望不管是喜歡青峰的朋友因此而更認識花博，或透過青峰當花博推廣大使，讓更多的人、尤其年輕朋友更喜歡與關心花博，「都是我們期待的事！」

林佳龍對於青峰擔任花博推廣大使，稱讚不管是作詞作曲，能得到金曲獎證明實力，青峰的曲風自然，跟花博精神「生產、生態、生活」等元素相當結合。

「青峰也會來，首度為大家獻唱《請聽》！」台中市府22日將在市民廣場會舉辦花博倒數100天演唱會，市府歡迎大家踴躍前往，聽青峰為大家唱出「花開的聲音」。

新聞局指出，「花博100綻放未來音樂會」將於7月22日下午3時至晚間8時於台中市民廣場登場，歌手吳青峰將於現場首度獻唱完整版《請聽》。歡迎民眾攜帶自己喜愛的花朵參加音樂會，一起手持花朵合唱花博主題曲，現場設有花農文創市集，可向台中花農購買在地花卉，以行動支持在地農民。

(中時 )