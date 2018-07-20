雲林》水井規費埋單爭議 李進勇宣布中央確定修法免收

2018年07月20日 13:19 中時 周麗蘭

雲林縣長李進勇 20日舉行記者會宣布，19日接獲行政院長賴清德電話告知確定中央將推行免納規費政策。（周麗蘭攝）

雲林縣地下水井納管引發水井規費收費問題，一年多來紛擾不斷，雲林縣長李進勇 20日舉行記者會宣布，19日接獲行政院長賴清德電話告知確定中央將推行免納規費政策，包括履勘費、登記費、權狀費，由中央及地方政府各自編列預算吸收。

李進勇表示，這半年來他到鄉下走訪，為了水井規費謠言，農民心情很不好，有些還會幹譙，他在記者會點名國民黨縣長參選人、立委張麗善動搖政府施政的威信。

李進勇解釋，根據水利法，收取規費是30年來、國民黨政府執政就有的事，但農田水利會灌溉不到的農地收取水井規費並不合理 ，縣府編列預算讓農民免繳， 但張麗善顛倒是非。

李進勇表示，他在7月15日親自面見蔡英文總統及行政院長賴清德，建請中央正視這個問題，把免繳納水井規費法制化，19日接獲賴院長親電告知。

李進勇說，中央推行免納規費政策，由經濟部水利署修訂「水權登記收費標準」規定的履勘費、登記費，將由中央負擔，至於權狀費由地方政府編列，雲林縣政府將每年編列。

李進勇斥責張麗善「罪魁禍首」，身為中央民意代表，應該尋求修法幫助農民， 但是他查證過發覺張麗善在中央不講話，在地方亂說話，不值得信賴，她欠農民一個道歉。

張麗善回擊，李進勇不說前面要收與規費那一段，只說後來不收，這樣是公然說謊，中央是民進黨在執政，行政命令是中央管的，與立法院的職責無關，立法委員人數目前國民黨也偏少，若要修改法令，大部分立法委員都是民進黨，應該負起全責。

張麗善要求李進勇自詡是正直的人就要勇於承擔，敢做敢當，勇於認錯，不要前後矛盾，為自己的政策反覆辯解，人格是會受到質疑的。

(中時 )