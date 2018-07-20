喬治王子5歲了！ 威廉凱特一家將赴美洲海島慶生

2018年07月20日 12:33 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，英國王室兩名小網紅之一、喬治王子（Prince George）即將迎來5歲的生日，雖然個性比妹妹夏綠蒂（Princess Charlotte）害羞，卻絲毫不減他在粉絲面前的魅力。報導中指出，劍橋公爵威廉王子（Prince William）和凱特（Kate Middleton）將帶著3個兒女前往加勒比海（Caribbean Sea）渡假，並在聖文森（St Vincent & the Grenadines）的馬斯蒂克島（Mustique）上，在藍天白沙灘下、教導喬治如何游泳。

除了威廉一家5口外，凱特父母麥可（Michael Middleton）和卡洛（Carole）密道頓，以及懷有身孕的妹妹琵巴（Pippa Middleton）與妹夫馬修（James Matthews）都將陪同前往島上渡假，一同為喬治慶祝他的5歲生日。

威廉王子（圖中左）與凱特（圖中右）抱著小兒子路易，和夏綠蒂（圖下前）、喬治（圖下左）合影。（圖/美聯社）

出生於倫敦的聖瑪麗醫院，喬治王子是威廉與凱特的長子，他的誕生、意味著繼維多利亞女王（Queen Victoria）百年後，又一次有三代英國王位繼承人同時在世。他的全名是喬治·亞歷山大·路易（George Alexander Louis），王位繼承順序僅次祖父查爾斯（Prince Charles）和父親威廉，位列弟三位。喬治的出生，一度讓英國和大英國協許多國家陷入瘋狂，而未滿一歲的喬治，就隨著父母前往紐西蘭和澳洲訪問。

美前總統歐巴馬（圖中央）訪問英國時，赴肯辛頓宮拜訪威廉王子（圖左）和3歲的喬治王子（圖右白衣者）。（圖/美國白宮網站）

未滿一歲的喬治小王子隨父母赴澳洲訪問，獲得澳洲總督府贈送一隻超大玩偶。（圖/澳洲總督府）

喬治出生的2013年，英國皇家鑄幣局（Royal Mint）首度鑄造20多萬枚純金和純銀的紀念幣慶祝；5年後的今天，鑄幣局也宣布，將對外推出純銀的喬治王子生日紀念幣，勢必再次掀起各地粉絲收藏的熱潮。而喬治與妹妹夏綠蒂，也將在今年底再次以花童的身份，出席尤金妮公主（Princess Eugenie）的婚禮。

(中時電子報)