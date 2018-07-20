葉俊榮稱管爺沒有利益迴避 他酸：真的是太可愛了

葉俊榮找管爺想「有溫度的溝通」。（資料照片鄧博仁攝、陳振堂攝）

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中時電子報
／綜合報導

日前教育部長葉俊榮表示「教育部認定管中閔沒有利益迴避」，因此台大校長遴選須重啟，重新檢視候選人的資格，對此，文化大學新聞系主任胡幼偉反批「實在太好笑了，好笑到已經到達有點卡通化的可愛程度」。

胡幼偉在臉書上指出，葉部長，你認定台大校長遴選委員之一是台哥大副董事長蔡明興，校長候選人之一管中閔曾任台哥大獨董，也參加過台哥大薪酬委員會議，所以，老管(管中閔)有可能在薪酬會議中圖利蔡明興副董的薪酬。然後，在遴選過程中，蔡副董以支持老管做回報，這樣就是沒有「利益迴避」。

胡提出5項問題，「葉部長，您是這樣想的是吧？因此覺得十分不妥是吧？那我想請問您」：

一、 您知道蔡明興副董的哥哥就是台哥大董事長蔡明忠嗎？

二、 您知道台哥大整個公司都在蔡家掌控中嗎？

三、 您知道蔡明興副董個身家財產，可能八輩子都吃喝不完嗎？

四、 您認為以蔡明興副董的身價，他需要老管在薪酬委員會議中再幫她說好話加薪，好讓他更快樂嗎？

五、 您真的懷疑老管會在薪酬委會議中拼命幫蔡明興副董加薪，以交換蔡副董在遴選委員會中以支持老管做回報嗎？

最後，胡幼偉說，看到葉俊榮提到蔡明興與管中閔間沒有利益迴避時，那認真嚴肅凝重的表情，就覺得葉是真的相信就是那樣，並反諷葉俊榮，「這就是我覺得很可愛的地方，可愛的像蠟筆小新或櫻桃小丸子一樣啊！」

(中時電子報)

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