「聯歐抗美」？ 陸媒：歐洲不依賴美國 不意味向大陸靠攏

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中時

在中美貿易戰之際，李克強訪問歐洲、歐盟委員會主席容克訪問大陸，被外界視為大陸要「聯歐抗美」。對此，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」評論稱，歐洲不依賴美國，但並不意味在向大陸靠攏。歐洲現在的策略是廣撒網，例如也與日本簽署經濟夥伴關係協定。「聯A抗B」只是理論上完美，大陸必須認識到，美歐的共性大於中歐的共性，美國對歐盟態度的扭轉，很可能會使歐盟重新回到美國懷抱。

美國川普政府在全球掀起貿易戰，國際局勢撲朔迷離，加上歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克此前赴陸參加第20次中國歐盟領導人會晤，被外界視為大陸要「聯歐抗美」。

對此，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」發表評論「中國聯歐抗美，可能嗎？」指出，目前美國在經貿、安全、全球治理等議題上處處與歐盟作對，歐盟殘留的期望逐漸消失。但可憐的歐盟無法與美國徹底撕破臉皮，也只能嘴皮上動動功夫。

評論稱，儘管歐盟一直努力掌握國際貿易規則制定中的話語權和領導權，川普的「美國第一戰略」打破了歐盟的「小確幸」，使得歐盟試圖主導全球多邊貿易規則的努力破滅。

評論指出，歐盟的選擇是轉向亞洲，本次中歐領導人會晤發表的聯合聲明，中美歐三邊正往中歐雙邊傾斜。「但會不會是外媒說的聯中抗美，或者中國聯歐抗美？可能還不是這麼容易。」

評論強調，歐洲不依賴美國，但這並不意味著歐洲在向大陸靠攏。歐洲現在的策略是廣撒網，各個突破。例如17日，歐盟也與日本簽署經濟夥伴關係協定，成為全球規模最大的貿易貿易協定。此舉也被外界解讀為歐盟和日本聯手對抗美國的貿易保護主義。

評論指出，「聯A抗B」的思路只是理論上完美，大陸必須認識到，美歐的共性大於中歐的共性，美國對歐盟態度的扭轉，很可能會使歐盟重新回到美國懷抱。

(中時 )

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