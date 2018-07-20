香港書展推閱讀 場內場外共600場活動

2018年07月20日 12:36 旺報 呂佳蓉

香港書展18日至24日假香港會議展覽中心盛大舉行，今年主題為「愛情文學」，香港貿發局助理總裁張淑芬今日表示，今年場內場外共有600多場活動，港府致力推廣閱讀，希望讓大眾能感受到閱讀的樂趣。

張淑芬今天接受媒體專訪說，台灣作家龍應台一直深受香港人的喜愛，龍應台來香港就像颳起了一陣「龍捲風」，每次在香港書展開的講座總是場場爆滿，找場地也成為香港貿發局一項甜蜜的難題。

有關在香港推廣閱讀的情況，張淑芬指出，除了書展場內有開設許多作家、文人的講座外，場外的「文化七月．悅讀夏季」到7月底也有300多場的活動，他特別感謝場外參與推廣閱讀活動的機構、咖啡館、商場等，一起推動大眾閱讀風氣。

張淑芬說，今年的主題為「愛情文學」，並以「從香港閱讀世界問世間情是何物」點題，希望讓讀者發掘更多優秀的愛情文學作家與作品，對世間真情有更深入的體會，盡情享受閱讀的樂趣。貿發局的工作則是將不同年代的愛情文學帶到大眾面前，從作家張愛玲到現今時代崛起的網路文學作家，書展都設置特別的活動與講座讓大眾能夠認識這歷久彌新的文學體裁。

此外，張淑芬也提到，越來越多香港人能夠讀懂簡體字，今年有約90個大陸出版商來參展，而今年的中華文化主題省為浙江省，因此會展期間也特別展出生於浙江的民國文人豐子愷真品畫作，讓來書展的讀者能感受到大陸浙江省的風情特色。

除了兩岸三地的圖書展覽以外，香港書展的「國際文化村」今年有30多個國家及地區參前來參展，除了法國、德國、義大利等國家外，今年新加入的奧地利、捷克、希臘及愛爾蘭等，都帶來具有該國特色的各式書籍，各國參展商亦會在現場舉辦多項文化活動，讓讀者能體驗異國文化特色。

今年香港貿發局還為香港書展開發了香港書展手機應用程式（APP），前來書展的讀者可以在手機下載使用，該APP提供書展的全面資訊，讀者可以透過手機獲得最新消息、新書推介、參展商優惠、活動日誌以及會場的平面圖，方便逛書展。

(旺報 )