NBA》展現忠誠！獨行俠續簽諾維茲基破紀錄

2018年07月20日 12:36 中時電子報 黃及人

正當NBA瀰漫忠誠與金錢之間爭議氣氛之際，《Yahoo Sports》記者查拉尼亞20日爆料，獨行俠將跟40歲老將「德國坦克」諾維茲基續約1年500萬美元，讓他迎來生涯第21個球季，也將成為史上待在同一球隊時間最久的偉大球星！

原本在去年夏天，獨行俠跟諾維茲基簽下2年1000萬美元合約，第2年為球隊選項，卻在上個月因為調整薪資空間，獨行俠刻意不執行諾維茲基第2年合約，讓他成為自由球員，當時外界就已認定獨行俠仍會跟諾維茲基續約留下。

1998年第9順位被公鹿選上，卻馬上被換到獨行俠的諾維茲基，生涯入選過13次全明星賽，以及擁有4次年度第一隊、1次年度MVP、1次總冠軍賽MVP等獎項，更重要的是，他等同是獨行俠近20年無可取代的看板球星。

就算已經40歲，諾維茲基上季仍拿場均12分、5.7籃板，證明他仍能在競爭激烈的NBA戰場生存，如今隨著獨行俠跟他續約，代表他將打生涯第21季，屆時就可超越「小飛俠」布萊恩，成為史上待在同一球隊效力時間最長的球星。

實在很難想像待在同一球隊效力21個球季是什麼感覺，起碼諾維茲基跟大家示範什麼叫做真正的忠誠度，也要有像庫班這樣的球隊老闆，才會讓諾維茲基有機會完成這種接近不可思議的破紀錄壯舉。

(中時電子報)