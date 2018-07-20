世界500強企業榜單 3家陸企名列前五

2018年07月20日 13:14 中時 楊家鑫

美國《財富》雜誌(Fortune)19日發佈新一期世界500強排行榜。大陸觀察者網報導稱，沃爾瑪連續第5年成為全球最大公司，它和國家電網、中石化和中石油等3家陸企繼續分列榜單前四位，位次沒有變化。中國上榜公司數量繼續增長，今年達到了120家，較去年多了5家。其中包括陸港澳企業111家，台灣9家。

大陸觀察者網報導指出，美東時間19日上午，《財富》雜誌官網公佈2018年500大企業榜單。在上榜公司數量上，今年中國公司達到了120家，已經非常接近美國的126家，遠超第3名日本的52家。在這120家中國企業中，包括陸港澳111家企業、台灣9家企業。

財富中文網評價稱，從1995年《財富》世界500強排行榜同時涵蓋了工業企業和服務性企業以來，還沒有任何一個其它國家的企業數量像中國如此迅速地增長。

報導稱，蘋果仍高居利潤榜首位，排在第二位的是英美煙草集團。利潤榜前10位的4家中國公司仍然是工建農中四大銀行。在淨資產收益率榜上，波音公司位居首位。中國公司中排位靠前的是騰訊、碧桂園、華為和美的等。中國大陸公司中，利潤率最高的是騰訊，超過30%。

報導指出，從行業看，所有的互聯網服務公司排名均有大幅提升，它們是來自中美兩國的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和社交媒體巨頭Facebook。

報導稱，值得注意的是，所有上榜的房地產行業企業均來自中國，中國產業結構調整明顯面臨巨大挑戰。作為參照，2018年美國大公司中沒有房地產、工程建築和金屬冶煉企業，卻在IT、生命健康和食品相關等領域存在眾多大公司；中國正好與此形成反差。

此外，中國銀行業利用壟斷地位獲取超額利潤的問題仍然沒有解決。美國上榜的8家銀行平均利潤96億美元。中國10家銀行平均利潤高達179億美元，遠遠高於全部入榜中國公司的利潤水準（31億美元）。

(中時 )