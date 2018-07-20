專訪／寫真書「養眼照」被推爆 陳彥名坦言：我有罪惡感

2018年07月20日 12:48 中時電子報 蘇士亨

「全民男友」陳彥名，先是在BL劇《深藍與月光》嶄露頭角，首部電影《紅樓夢》也將在今年問世，不過在這之前與擅長男體攝影的「人良土兀」跨界合作，並於7月推出個人首本咖啡日記圖文寫真，希望粉絲能藉此更了解他，並且能夠一舉「闖入」他的生活。

陳彥名將推出咖啡日記圖文寫真《陳彥名ARIC #Y1闖入》，書名中「#」符號代表網路新世代與網媒的盛行，「Y」是彥名縮寫首個字母，「1」除了代表所有的第一次，例如第一次拍電影、第一次在咖啡廳沖泡咖啡等，另一個意義就是把最好的自己呈現出來，「闖入」則是希望粉絲藉由這本書，更貼近自己日常生活，對於最難忘的「第一次」，他表示就是與《紅樓夢》演員進棚拍攝，對於集體打赤膊拍攝，他坦言一開始包袱過重無法放開，「表演」，就越來越得心應手，因此這次寫真拍攝過程，抱持著此心態加上專業團隊協助，過程可說是相當順利，對於身材被粉絲誇獎，就連寫真書也有許多「養眼照」，讓人好奇是否有健身祕訣?對此他表示持之以恆運動，及飲食控制就是不二法門，不過卻被經紀人吐槽飲食習慣很差，得常常在旁耳提面命，

陳彥名希望粉絲藉著圖文寫真，能更貼近他的日常生活。(圖/蘇士亨攝)

除了推出寫真書，陳彥名與台啤合作的《微醺系列》廣告，近來也在電視強打，他表示拍攝過程進入「撞牆期」，例如同樣鏡頭未達效果反覆拍攝，導致進度delay一小時，此外與女主角詹宛儒的親吻戲，更是拍了20幾次才成功，還一度擔心對方認為她占便宜，還好詹宛儒不僅專業，還會適時幫忙調整情緒，讓他坦言學習到許多經驗，不過平常都與男生演吻戲，難得這次對象是女生有何感覺?陳彥名則是笑笑表示「觸感與柔軟度的差異」，而廣告播出被粉絲大讚演技進步，他先是感謝粉絲不嫌棄，接著坦承自我要求較高，對讚美的話多數會「打折」，卻也更督促自己要更努力，才能不辜負外界寄予的期待。

陳彥名透露希望有天能帶父親去美國看洋基隊比賽。(圖/蘇士亨攝)

寫真書預售冠軍，公司預計舉辦北中南簽書會，他表示成績不到設定標準，卻有大批粉絲力挺，坦言相當有「罪惡感」，因此督促自己得拍出更多滿意的作品，才能被喜歡的「心安理得」，對於未來有哪些想嘗試的「第一次」?他表示從小受卡通影響，認為「拳擊手」相當帥，希望未來作品有機會詮釋，另外就是帶雙親去日本吃海鮮，以及帶身為洋基球迷的父親，去美國看洋基隊比賽。

(中時電子報)