苗栗祖父母節精彩系列 幼兒奉茶歌舞揭開序幕

2018年07月20日 12:48 中時 陳慶居

小朋友也為阿公級的縣長徐耀昌等人搥背表達孝心。（陳慶居攝）

教育志工也展現青春活力。（陳慶居攝）

每年8月的第4個星期天為祖父母節，今年落在8月26日。苗栗縣政府為響應這個特別節日，本月28日起規畫一系列活動，20日安排老、少團體表演及奉茶儀式，為「祖孫心貼心．共學更幸福」活動暖身，讓更多人認識祖父母節並倡導敬老倫理，邀鄉親三代同樂。

上午由家庭教育中心志工和啟明國小幼兒園帶來精彩表演，隨後介紹「祖孫心貼心．共學更幸福」祖父母節系列活動，提供「五心級」的祖孫幸福秘方，提醒民眾陪伴阿公、阿婆要多付出「關心」、「細心」、「耐心」、「貼心」與「熱心」。

苗栗縣政府因應高齡社會到來，致力打造敬老宜居的樂齡友善城市，成立關懷據點、樂齡中心、幸福學苑、瑞智學堂及日照中心等，提供豐富多元的代間共學，照顧長者不遺餘力。

縣長徐耀昌表示，歲月不待人，陪伴長輩要及時，他鼓勵民眾多花時間陪伴祖父母，祖孫三代共學，全家人更幸福。他並詳細介紹系列活動舉辦的時間和內容，邀請鄉親參與祖孫一起留下繽紛美好回憶。

祖父母節將於本月28日下午2時在後龍高鐵站及8月17日下午5時在竹南火車站，分別舉辦2場幸福快閃活動，由樂齡中心長輩帶動祖孫歡笑同樂。接著安排漬物製作等，象徵「愛沒有保存期限」，相關訊息可查詢縣府官網。

(中時 )