性平團體怒嗆「反同造謠政府裝睡」 要求落實CEDAW公約

2018年07月20日 12:49 中時 李宜秦

行政院本週針對「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）進行第三次國家報告國外專家審查會議，國際委員今公布總結性意見與建議，然而許多相關團體表示，4年前第二次審查後，政府並未實踐國際委員所給出的建議，台灣人權促進會副秘書長施逸翔怒喊「沒有進步就是退步」，性別平等教育大平台要求政府落實性平措施，除制定多元性別意識的教材，也要保障同志學生的權益。

性別平等教育大平台專案經理張明旭指出，近年來在反同團體的惡意干預下，台灣性平教育不進反退，尤其反同團體甚至提出「禁止實施同志教育公投案」，只會使學生無法正確認識同志。

張瑞祥以今年五月瑞祥高中被迫取消同志生命講座為例，他說「不讓學生了解同志，同志是不是就會被霸凌，他們該怎麼辦？」他指控反同團體在CEDAW審查會中，假「婦女團體」、「性別團體」等名提出不實言論，強化父權與刻板印象，已對女性與多元性別造成極大傷害。

台灣性別平等教育協會政策倡議部主任曾嬿融表示，這些反同團體質疑現行性平教育不夠適齡，然而台灣現行教材都有依據專業教學設計，且「適發展」概念更為重要，並非同齡孩子的需求都相同，應該因材施教，並提前一階段教導孩子在後續發展會遇到的議題。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡怒批政府官員在CEDAW會議上，對國外委員所提問題都答非所問，她說「政府應積極推動CEDAW公約與國際委員建議，而不是一問三不知」。

相關團體指出學生的受教權與平等權不該是「等待社會共識」或「最大公約數」下的犧牲品，要求政府落實性平教育，消除反同團體對女性與多元性別的不實謠言與歧視，為下一代共創美好未來。

(中時 )