災防座談賴揆讚許嘉市 涂醒哲台下點頭

2018年07月20日 13:13 中時 張理國 、 季志翔

行政院長賴清德今天出席「107年度直轄市、縣(市)首長災害防救交流分享座談會」，22個直轄市及縣市中僅有嘉義市長涂醒哲、宜蘭縣代理縣長陳金德親自出席，賴揆也特意作球給涂醒哲，稱讚嘉義部分每雨必淹地區，在市府團隊努力下，這2、3年來已經沒有見到淹水情形，涂醒哲也頻頻點頭表示認同，頗有選舉味道。

根據氣象局在災防座談會提供的資料顯示，各縣市問卷顯示，有9成5對颱風視訊會議的辦理感到滿意。

賴揆則說，政院舉辦災害防救首長座談會，有3項意義，包括希望中央地方聯手，持續精進各項防救災業務，區域之間面臨的困難，可以有好的方法解決，並提供給其他政府參考也可作為中央擬定政策的依據，使區域聯防更加提升；此外，則是頒獎項目不止給地方政府，還擴及鄉鎮市區公所，讓中央及地方聯防時，可以落實到第一線，做到最基層。

賴揆特別表示，他前陣子到嘉義市去，特別觀察到過去逢雨必淹地區，在市長涂醒哲及市府團隊身先士卒下，特別進行雨水下水道清汙、及排水通路解決問題，這2、3年來已經沒有見到淹水情形，就是很好的例子。台下的涂醒哲也點頭也表示讚同賴揆說法。

政院災防座談會中，22縣市首長代表也共同參與「中央與地方相互支援通用協定啟動」儀式，象徵區域聯防概念。賴揆表示，各縣市政府面臨困難時，若有好的解決方法，亦可提供其他縣市政府參考，並作為中央政府擬訂政策的依據。目前北北基、桃竹苗、中彰投，及雲嘉南、高屏與澎湖等，都有很好的區域聯防架構，希望藉由今天的交流座談會，中央與地方彼此分享經驗，進一步提升區域聯防效益。

此外，賴揆也頒發「107年度災害防救深耕第2期計畫績優單位」獎項，感謝各直轄市、縣市政府及鄉、鎮、市、區公所在防災工作上辛勞與努力。

(中時 )