親情攻勢太猛！ 梅根夏天獨自返美探親

梅根（見圖）與哈利王子17日抵達倫敦的南岸藝術中心（Southbank Centre），出席曼德拉百年紀念展覽（Nelson Mandela Centenary Exhibition）的神情。（路透）

友善列印
中時電子報

英國薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）向王室發動猛烈攻擊後1天，18日默默在洛杉磯度過74日歲生日。

17日晚他從現居地墨西哥羅莎利托(Rosarito)開了6小時車到洛杉磯，住進一晚130美元（近4,000台幣）的汽車旅館。而18日當天，他買了麥當勞快樂兒童餐（Happy Meal）慶生，並上銀行和快遞公司辦了瑣事。而53歲的同父異母姊姊格蘭特（Samantha Grant）也緊接著推文痛批，要是老爸升天，「都是因為梅根妳！」

在家人連番上陣，發動令人難以招架的抨擊後，如今消息傳出，梅根在2019年春天與哈利王子正式訪美前，會趁今年夏天獨自反美探親。據《我們週刊》（Us Weekly）與《每日郵報》（DailyMail）20日報導，一名消息人士透露，梅根打算趁今年夏天私自返美探視親友，而她會先到紐約，再到洛杉磯。也有消息人士說，他們想要訪問紐約，華府與加州，以鞏固英美之間的關係。

一名消息人士說，梅根和哈利王子想要2019年生小寶貝，而她想要趁生兒育女前返美探望親友。

而她在結束探親之旅後，10月將與哈利王子首度展開澳洲、紐西蘭，斐濟與東加王國的海外訪問行程。

(中時電子報)

喬治王子5歲了！ 威廉凱特一家將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。