親情攻勢太猛！ 梅根夏天獨自返美探親

2018年07月20日 13:05 中時電子報 楊幼蘭

英國薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）向王室發動猛烈攻擊後1天，18日默默在洛杉磯度過74日歲生日。

17日晚他從現居地墨西哥羅莎利托(Rosarito)開了6小時車到洛杉磯，住進一晚130美元（近4,000台幣）的汽車旅館。而18日當天，他買了麥當勞快樂兒童餐（Happy Meal）慶生，並上銀行和快遞公司辦了瑣事。而53歲的同父異母姊姊格蘭特（Samantha Grant）也緊接著推文痛批，要是老爸升天，「都是因為梅根妳！」

在家人連番上陣，發動令人難以招架的抨擊後，如今消息傳出，梅根在2019年春天與哈利王子正式訪美前，會趁今年夏天獨自反美探親。據《我們週刊》（Us Weekly）與《每日郵報》（DailyMail）20日報導，一名消息人士透露，梅根打算趁今年夏天私自返美探視親友，而她會先到紐約，再到洛杉磯。也有消息人士說，他們想要訪問紐約，華府與加州，以鞏固英美之間的關係。

一名消息人士說，梅根和哈利王子想要2019年生小寶貝，而她想要趁生兒育女前返美探望親友。

而她在結束探親之旅後，10月將與哈利王子首度展開澳洲、紐西蘭，斐濟與東加王國的海外訪問行程。

(中時電子報)