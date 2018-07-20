新黨聲援馬英九 籲共同對抗綠色法西斯

2018年07月20日 13:29 中時 季節

新黨發言人王炳忠、文宣委員會副主委林明正、新思維中心主任侯漢廷，20日上午召開記者會，號召民眾共同組成馬前總統捍衛隊，力抗民進黨以司法工具行政治迫害的打壓，團結力量趕走竊占中華民國的竊國賊。

王炳忠說，馬前總統日前到國民黨中常會報告三中案，痛批北檢「奉命起訴」羅織罪名，國民黨卻未展現全黨上下一致對外、力抗民進黨司法迫害的決心，反而還說「我們既不是去對抗哪些機構，更不是為個人背書」。這句話聽在所有還對藍營有寄望的民眾耳裡，是多麼心酸、無助？

王炳忠說，難道這些人已淪為拿香跟拜台獨的「台灣國民黨」，過去享受最多中國國民黨資源是他們，如今有事卻躲起來？曾經在馬總統執政時期，這些人也都享受到中國國民黨掌權的輝煌，如今對民進黨趕盡殺絕，卻不願、不敢挺身而出？社會對民進黨玩弄司法打壓異己，已有普遍共識，民調也顯示至少百分之二十五民眾鐵桿支持馬總統，但如今「台灣國民黨」這些人卻不帶領人民對抗民進黨的迫害。「你們今天不做，馬上後悔；新黨挺身去做，年輕人敢幹，一起迎接勝利的明天！」

林明正說，民眾不要被北檢所謂三中案的起訴書耍了，大家應該回想，三中案的背景是當時民進黨排山倒海要黨政軍退出媒體，好讓他們台獨工作者屬意的力量掌握媒體，馬英九為保住當時國民黨手上的媒體不被台獨入侵，對藍營也有貢獻，國民黨及藍營群眾應該團結一致，看清民進黨利用司法整肅在野政黨的伎倆。

侯漢廷說，三中案起訴書中，有太多的錯誤，像是引用廢棄判決、賤賣黨產是為博取聲譽並解決不當黨產，但過去的馬英九，怎麼會知道未來的不當黨產條例，顯現檢方是羅織罪名，但如此明顯的錯誤，國民黨竟不敢替馬背書。過去前總統陳水扁貪汙犯罪事實確鑿，民進黨人是大力背書，現在馬被司法迫害事實明確，若國民黨沒人背書，就讓新黨來背書。

王炳忠、林明正、侯漢廷也呼籲，這並非是捍衛特定個人，而是捍衛台灣的民主法治，向綠色法西斯說不，昨天以為「拔管」與我們無關，今天又認為馬英九案也與我們無關，最後就是成就綠色法西斯無法無天，把台灣帶向毀滅。

此外針對上午中正紀念堂蔣公銅像又被潑漆，王炳忠、林明正、侯漢廷也表示，這就是從「太陽花」暴力攻占政府開的惡例。現在司法為這些綠色打手護航，監察院又有專為綠營報仇的陳師孟坐鎮，他們敢這樣有恃無恐、一犯再犯，背後當然是綠色法西斯的力量撐腰。新黨提醒人民，民進黨司法迫害是明，放任暴力恫嚇是暗，明暗兩手互相為用，綠色恐怖便會全面形成，國人要當心。

(中時 )