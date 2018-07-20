李遠哲稱「台大沒能力選出一流校長」 網轟閉嘴

中研院前院長李遠哲。（中央社）

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中時電子報
／綜合報導

台大校長遴選風波未了，從今年一月遴選出管中閔後，教育部遲遲不肯聘任，接著更是直接駁回管中閔聘任案，要台大重啟遴選，不過台大堅決要教育部盡速發聘，雙方持續僵持不下，中研院前院長李遠哲就指出，台大無法選出一流的校長，需要檢討。

根據聯合報報導，中研院院士項武忠日前寄信給教育部長葉俊榮，希望他「千萬自重」，對此李遠哲表示「項院是一直在國外，沒有幾天在國內，一直在放話不是太適當」。

李遠哲指出，對台大這幾十年來的運作「很失望」，在擔任中研院院長時，就希望把專業度提高，但台大進步的很少，進步的很少是有原因的。

至於台大有沒有能力找一流校長？李直言「沒有能力的」，他舉例，清華大學首次校長遴選時，請他當校長遴委會召集人，做了很多努力，後來選的是國外很有名的教授來當校長，大家都相當興奮，台大無法做這樣的事，台大本身要檢討。

最後，李遠哲提到，遴委會沒有成功要馬上解散，重新組織重新開始，但現在好像管中閔的事是學術自由與政府插手，這樣是不對的。

對此，許多網友都留言痛批「閉嘴！」、「幕後黑手忍不住走上前台了？」、「台大或許應找一個"一流的仇恨鬥爭人才"當校長就符合高層的意了?」、「最沒資格說話的人 」、「唉! 每次都出來刷存在感！！！ 」、「你又沒資格講」、「你閉嘴」。

(中時電子報)

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