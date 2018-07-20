屏東》蔣月惠領2500通告費好興奮 網：反觀250吳音寧

2018年07月20日 13:31 中時電子報 邱文秀

屏東縣議員蔣月惠因反抗屏東縣政府強拆爆紅。蔣月惠曾受訪表示，當議員的薪資每月實領6萬8千元，自己只留4千元，其他全部捐給肢體殘障服務協會「羅騰園」。今日凌晨3點蔣月惠搭統聯北上受訪，上午她興奮向記者表示，上兩個節目賺到2500通告費，可以當生活費。PTT網友發現她穿著的上衣是美語補習班T-shirt，心酸堂堂議員領到2500就超興奮，多人提到「反觀領250萬的北農總經理吳音寧」。

屏東縣議員蔣月惠為抗議政府無預警強拆牴觸戶，對女警一咬成名，事件爆發後，許多網友力挺蔣月惠長期照顧弱勢，是「不黑不貪」的好民代。蔣月惠日前受訪時曾透露，她當議員的薪資每月實領6萬8千元，自己只留4千元，其他全部捐給肢體殘障服務協會「羅騰園」，平常開銷都靠保險回饋金消化掉。

蔣月惠在臉書透露今天北上接受5個節目訪問，她凌晨3點便搭乘統聯。據《蘋果日報》報導，已經上了兩個節目的蔣月惠很高興的透露賺到通告費，她興奮表示「我已經賺到2500元！」記者詢問通告費怎麼用，蔣月惠表示，因為錄影時間比較短，好像只收到四、五百元。因為一個月已經固定捐六萬，自己留四千元當生活費，平常有些公關得做，通告費想當生活費，但是如果多的話，會加減捐。

眼尖的PTT網友發現蔣月惠上節目穿的是「何X仁」補習班的T-shirt，搭的是統聯不是高鐵，都忍不住心疼蔣月惠，一個議員竟然窮到這個地步，希望她能把通告費留下來自用。

網友們留言「...世界上還有這種議員」、「綠委：我去酒店一次都不止25萬了」、「2500 打工族都看不上 她那麼開心QQ」、「看了很心疼她」、「反觀某250總經理」、「通告費只給500 是欺負人家老實鄉下人喔」、「第一次看到議員比小七店員慘…」

「反觀不敢被質詢 吳音寧」、「北農吳音寧爽領250萬 還拒絕質詢」、「有一個年薪250萬的 也是社運人士」、「跟250萬的不能比吧 那個台灣價值滿滿」、「賺個2500爽成這樣..吳250萬耶」、「反觀領250萬 還花錢說不去議會」、「250萬不會看財報vs2500為弱勢發聲」。

(中時電子報)