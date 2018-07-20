陳斐娟指柯P財產來源不明 陳佩琪提告北院首開庭

2018年07月20日 13:45 中時 王己由

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，認為三立新聞台《54新觀點》5月25日的節目中，主持人陳斐娟與律師曾勁元質疑柯P夫婦存款多2000多萬，財產申報不實、財產來源不明，認為兩人刻意扭曲事實，嚴重損害名譽，在等不到道歉下，陳委請律師提告，訴請三立與陳斐娟、曾勁元，連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月，北院今(20)日首度開庭，曾勁元辯稱當時是在質疑柯的選舉補助款，否認有妨害名譽情事；陳佩琪委由律師到庭，指相關發言是建構不實事實、扭曲事實作出評論。全案改8月31日再開庭。

陳佩琪在節目播出後，曾發律師信，表示柯文哲的財產申報都由她全權處理，她認為三立的節目，對柯文哲惡意攻擊，除損害柯名譽，也損害她的名譽，要求相關人限期一周內道歉及捐款做公益，否則會採取法律行動，捍衛她與柯P的名譽，因等不到道歉就提告求償。

北院今(20)日上午首度開庭，陳斐娟未到庭、曾勁元親自出庭、三立則由法務代理。三立提出抗辯，指節目評論對象是柯文哲，不是陳佩琪，她不是被侵害名譽權之人，沒資格提告。陳佩琪的委任律師表示，公務員申報財產是夫妻一起，且眾所皆知柯文哲是由妻子打理財務，不實指控同樣侵害她的名譽，陳有權提告。

陳佩琪的委任律師說，「曾把柯的開銷極大化，存款極小化」，節目上假設柯文哲夫婦財產為零是天大錯誤且悖離常識，工作30多年的醫生夫妻存款會下零嗎？且柯向父親借的1000萬元當時尚未還清，很明顯是扭曲解讀。

曾則一再辯稱，他的言論是依監察院廉政專刊119期，節目中談論的是選舉補助款用法，柯文哲曾經承諾要全數捐出餘款，公眾人物言行應受檢驗。他嗆說，討論內容沒有限定2015年3月的申報，對方刻意隱匿支出，「法庭那麼好騙嗎？」

陳的委任律師強調，節目討論鎖定2015年3月底的財務申報，相關資料很透明公開，只要明眼人一看都不會得出節目上的內容，在事實陳述上對方有很大的錯誤，是故意扭曲解讀再評論。法官庭末請雙方8月24日前提出書面資料，8月31日上午11點20分再開庭，進行爭點整理。

(中時 )