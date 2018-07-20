高雄青年文學獎規模擴大 獎金總額創新高

今年高雄青年文學獎開始徵件，主辦單位今年將有史上最高總獎金，吸引更多好手參與；圖為2013年高雄青年文學獎得主在葉石濤紀念銅像前合影。（高雄市立圖書館提供）

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「年輕人的文學，年輕人決定！」邁向第13屆的高雄青年文學獎今年有多項變革，包括整體獎金提高、決審現場才公布得獎名單、舉辦文學狂歡派對等，得獎作品也不再只是集結成冊，而是改將全文刊登於官網，透過網路轉載提升能見度。

高雄市立圖書館及高雄文學館主辦「高雄青年文學獎」，即日起徵件至9月30日止，氛圍12至15歲、16至18歲、19至30歲組，徵選文類氛圍新詩、散文、小說，各組設有首獎、二獎、三獎，為吸引更多好手，今年祭出史上最高總獎金，首獎達3萬元。

主辦單位表示，今年高雄青年文學獎宣傳文案更貼近新世代，例如以漫畫風格呈現，並提出「年輕人的文學，年輕人決定」口號，得獎名單宣布後，也將與年輕人喜愛的「聯合文學unitas生活誌」合作行銷，將得獎者打造成全國知名度的青年作家。

因應文學館重新開館，高雄青年文學獎融入更多巧思，例如在決審前先公告入圍名單，讓最後得獎名單留到決審會現場再揭曉，並同步舉辦頒獎典禮，同日則以「文學狂歡派對」概念規畫一系列交流推廣講座，得獎作品更將刊於官網，方便網路轉傳閱讀。

相關徵件資訊可上官網查詢，而徵件期間文學館將舉辦講座、工作坊，邀曾獲獎的青年創作者、文學社團對談，7月21日下午有青年作家陳柏言作品改編的戲劇體驗工作坊、22日下午則是高雄中學學生創辦的關注移工生活的《移望誌》文學誌發表會。

(中時 )

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