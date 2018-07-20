對蔡政府執政無法表達民怨？這項公投足以撼動民進黨政權

2018年07月20日 14:18 中時電子報 喻華德

「以核養綠」-核四公投領銜人黃士修及臉書「台灣鯛民」作者，著有《怕輻射，不如先補腦》破解輻射迷思的廖彥朋，今天中午在廣播電台節目受訪。黃士修強調，「以核養綠」公投是年底選舉「唯一足以撼動民進黨政權」的公投！只要八月底成功達成30萬人連署，蔡政府就不敢繼續送走燃料棒。

在News 98新聞臺《小董真心話》節目上，廖彥朋指出，歷年反核運動包含上街遊行，「從未有超過20萬人參與」，換言之，30萬人連署將打臉「非核家園是全民共識」的謊言。反之，若達不到30萬連署門檻，完全可以把連署失敗解釋為「97%的民意都反核」、形同幫政府的非核政策背書。如果這樣，往後別再抱怨政府執政鴨霸（霸道）。

董智森說，許多單位都想利用年底選舉公投，他發現唯一被政府打壓的公投是《以核養綠》公投。究竟何為「以核養綠」？

黃士修說明，「以核養綠」有三層涵義，一、「核能就是綠能」，過去外界以為只有再生能源才是綠能，但依照包括聯合國等多個單位的國際定義，「綠能」應是對環境衝擊最小的能源，包括核能和再生能源。二、技術成熟的核能，能為技術較不成熟且成本較高的再生能源爭取空間與時間。三、適度使用核能，可以避免燥進「非核家園」對生態環境的大幅破壞。

董智森說，最近兩年四處限電、停電。讓很多人反思是否應該廢核。而近年反核運動的肇因是福島核子事故。廖彥朋說，臺灣人一般認為日本人做事嚴謹，但日本人只敢做有SOP的事情。福島核子事故實際上是因為12日海嘯來襲，日本政府官僚拖延決策，錯過第一時間將海水注入爐心廢爐的時機才演變為嚴重核子事故。當時媒體炒作的「福島50死士」至今也已證實沒有一人因暴露高劑量輻射而死亡。

董智森詢問中選會如何打壓「以核養綠」公投，黃士修說明公投主文於3月底送件，一般公投有6個月的時間連署。但是中選會以各種理由拖了三個月，造成只有不到2個月的時間，只有趕在8月底前搜集到30萬份連署書才能成案。

在扁政府時期進行過6次公投，當時公投須先經過「公投審議委員會」，6次公投的主文全部都有動機性描述的文字，當時也獲得通過。去年12月《公投法》修法，讓「鳥籠公投」解禁，現在不經公審會回歸中選會只作形式審查，結果中選會只通過與民進黨意識形態相符的公投，不符的公投就以技術手段卡2至4個月，目的就是要讓連署時間不足難以成案。

黃士修說，對於許多人希望能有實體據點連署，本週末會公布全臺連署據點。他強調「以核養綠」對藍營非常重要，在年底選舉會大幅影響民進黨選票，因為「當選民投票時拿到公投票，想到去年815大停電，票投的下去嗎？」他呼籲要讓這次公投成為群眾運動，一位種子帶動10人成為發動機。一千萬選民中保守預估抓5%，亦即每100人中有95人打槍也無所謂，只要有5人連署就能成案。

因此不用在浪費時間在那些「因為…..但是」的人身上，只要這次公投無法成案，蔡政府就可以宣稱七成民意支持核能是假，並進而反證97%人民反核！公投沒過就沒有任何「但是」了。廖彥朋也說，臺灣反核運動30年，首次真正有機會用民意進行「擁核與反核大對決」，因此反核人士更應該要連署公投，在公投中展現反核人士多年宣稱七成，卻拿不出任何佐證的數據的反核民意。

(中時電子報)