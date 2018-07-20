環署在賣場推動減塑專區 北市年減2千萬塑膠袋

2018年07月20日 14:01 中時 廖德修

環保署長李應元（左3）與減塑代言人白家綺（左4）宣導減塑商品專區理念。（廖德修攝）

環保署為實現2030年全面減塑目標，邀賣場業者規劃台灣首創的「減塑商品專區」，預定8月開跑，今天先在家樂福內湖店示範；販賣保溫杯、容器、餐具、各種非塑膠材質吸管，希望民眾改變生活習慣，並且重複使用。李應元用謙卑的態度表示：「懇求大家！犧牲一點不方便，不用塑膠吸管，減少塑膠垃圾，解救鳥兒和海中生物。」

減塑代言人白家綺、淨灘達人林藝、荒野協會張詠晰、拍鳥俱樂部黃蜀婷等環保、生態界人士也應邀出席活動，分享個人減塑理念。藝人白家綺說：「我們有多麼愛護我們的孩子，就要用同樣態度注重環保，留給下一代乾淨的生活環境。」

日前拍鳥俱樂部吳姓鳥友在宜蘭大溪漁港拍到一隻保育類鳳頭燕鷗，嘴裡卡著一根粗吸管影響進食，照片發表後引發各界迴響。該社團負責人黃蜀婷表示，必須從源頭減少塑膠製品，才能避免危害動物的生存。

李應元補充說，減塑商品專區的理念，主要來自荷蘭Ekoplaza連鎖超市所成立的全球首家無塑貨架專區。該連鎖超市於今年2月28日正式上架700多種無塑產品，同一條走道的無塑貨架專區，包括肉品、米、乳製品、巧克力、麥片、零食、蔬果等，在必要時選用替代性生物可分解包裝，且保證不會比原來的價格昂貴。

目前國內賣場則從餐具、容器、吸管等用品做起，先求改變民眾生活習慣；也會提供二手環保袋、紙袋，避免使用塑膠袋；若自備容器購買生鮮食品、麵包也會有優惠、折扣。台北市環保局副局長蔡玲儀表示，會全力配合減塑政策，今年先以減少2000萬個塑膠袋為目標。

此外，環保署9月也將於台中的一中商圈擴大舉辦「減塑減碳減空汙，減量生活GOGOGO環保生活圈」活動，結合中央與地方及企業，宣導源頭減塑及限塑政策，以期達成塑膠循環經濟的最終目標。

(中時 )