新北績優里長表揚 養蜂里長＋神捕里長各顯神通

土城埤林里長蔡志紅人高馬大，多次協助警方逮捕竊賊。 （葉德正攝）

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永和永貞里長薛凌亞帶著里民養蜂愛護大自然。（葉德正攝）

新北市府20日舉行「107年度特優里長及績優民政人員表揚大會」，表揚121位特優里長及51位績優民政人員，永和永貞里長薛凌亞帶著里民養蜂愛護大自然，土城埤林里長蔡志紅人高馬大，多次協助警方逮捕竊賊有神補里長稱號。新北市長朱立倫說，新北市幅員廣闊，有賴里長跟民政人員深入基層耕耘，對市政才能順利推動。

今日獲獎特優里長，最高齡者為77歲的汐止區秀山里長廖炯華，他長期結合各方力量推動社區安全計畫，並擔任秀峰國小導護志工25年，每天風雨無阻協助學童安全上下學；最年輕者為37歲的三重區慈愛里長李漢琦及永和區安和里長鄧長安，兩人以年輕人的創新思維及衝勁，透過E化服務，迅速滿足每位里民需求。

永和區永貞里長薛凌亞開辦許多老少適宜的教學課程，更帶著里民在河堤養蜂，邀請養蜂專家授課，從蜂箱設置、養蜂技巧及蜜蜂生態等實作課程，希望復育更多的蜜蜂，解決缺糧危機。

「剛開始被叮得滿頭包」薛凌亞說，養蜂越來越有心得，希望未來能夠繼續開枝散葉，將環保觀念繼續推廣到更多地方。

身高187公分的土城埤林里長蔡志紅，上任以來，已經協助警方逮捕7名竊賊，有次里民向他通報，他與1名警察前後包抄，一次逮捕四名竊嫌，堪稱地方神捕。

民政局長江俊霆表示，里長與民政人員長年在基層協助推動民政業務，堪稱為民服務之表率。每位得獎者背後都有不同的優良事蹟，但為里政服務的積極熱忱都是相同的。

(中時 )

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