喜憨兒咖啡廳進駐永華市政中心 李孟諺自嘲：形象比市府好

2018年07月20日 15:23 中時 程炳璋

台南市代理市長李孟諺（前排右二）與立委黃偉哲（前排左二）一起跟著喜憨兒製作潛艇堡。（程炳璋攝）

全台有26家，在4個直轄市政中心內都有設店的喜憨兒咖啡廳，現在在台南市永華市政中心也買的到了，「喜憨兒，喜歡你」咖啡廳20日正式開幕，提供5位台南在地喜憨兒工作機會，台南市代理市長李孟諺自嘲的說「你們的形象比市府好」。

喜憨兒社會福利基金會在全台設立26個據點，提供喜憨兒工作機會，其中台北市政府、新北市政府、桃園市政府與高雄市政府（2家）4個直轄市政中心內都有設立喜憨兒餐飲中心，台南市則在中西區南門路有家火鍋店，安平區有家庇護觀光工廠，永華市政中心內的喜憨兒咖啡廳為台南市第3家、全台第27個工作據點。

永華市政中心內的「喜憨兒，喜歡你」咖啡廳有5位台南市在地喜憨兒進駐服務，工作內容以包裝、烘培與環境清潔為主，收銀工作由一般人員擔任。

試營運起備受好評，民眾認為市府讓非營利組織設立據點，是很好的政策，喜憨兒社福基金會表示，一周以來締造現有5個市政中心共6家餐飲店中的最好業績。

台南市社會局以符合公益團體事業目使用，租金打6折提供場地給予喜憨兒社福基金會使用，促成設立據點。20日開幕，促成喜憨兒基金會設店的李孟諺自嘲，現在喜憨兒基金會的形象可能比台南市政府好，以後市府開會訂餐飲，應多捧場。

民進黨立委黃偉哲出席表示，以前公務員上班買早餐，有些人內心都有罪惡感，有了這家咖啡廳，上班買早餐應該要有榮譽感。

(中時 )