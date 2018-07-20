科技部投入3.25億元 推動心智科學與腦研究

2018年07月20日 14:30 旺報 李侑珊

因應全球心智科學與大腦研究的趨勢，科技部從99年開始推動系列研究計畫，由台灣大學、政治大學及成功大學組成團隊，並成立3個研究中心，總經費投入約3.25億元，建置3部功能性磁振造影儀(fMRI)、1部腦磁圖儀(MEG)等偵測腦部活動儀器，進行心智科學與大腦研究。

科技部近幾年補助腦與心智科學的人文社會研究已有重要突破成果！當功能性磁振造影儀(fMRI)(註1)、腦磁圖儀(MEG)(註2)等偵測腦部活動的儀器，不再限於生病或健康檢查的用途，而是能「8分鐘知一生」客製化一套方案，用來逆轉心智疾病的發生；或是透過儀器網路連線，研究人們在撲克牌遊戲時腦內如何爾虞我詐；也可以探知景觀環境對身心的影響，提供規劃一條健康路線的最佳選擇。

科技部從99年開始推動系列研究計畫，由台大、政大及成大組成團隊，負責建置3部功能性磁振造影儀(fMRI)、1部腦磁圖儀(MEG)等偵測腦部活動的儀器，並分別於101年、103年、104年完成設立3個研究中心，經統計102至107年間共補助151件計畫、總經費約3.25億元，除了與國外知名大學合作，並已延攬相關研究人才，各項研究也陸續從「了解自己」、「人際互動」、「人與環境」不同面向展現成果。

由成功大學打造的「8分鐘知一生」檢測機制，即成大研究團隊透過大腦造影技術發現，只要透過8分鐘的大腦活動分析，就能有效預測大腦認知控制功能老化程度，並得知大腦年齡，只要經過有效評估後，就能再更進一步設計出客製化的訓練方案，期許能逆轉心智疾病，維持個人大腦心智的健康。

此外，台大和成大團隊並合作進行「多部儀器、同步掃瞄」，透過網路連線立即理解或猜測對方想法，未來可以探索更多對象、更複雜的社會互動情境。透過大腦的變化，可以了解人們在合作或競爭互動下的心智歷程，例如：在雙人的撲克牌局，當雙方在爾虞我詐時，大腦的某一處會顯得特別活耀，這是值得關注的現象；為了進一步探討人們互動時雙方大腦的活動情形。

台大研究團隊經過了解環境和大腦間的關係後，嘗試建構一個新的、以健康為目標的路線選擇方式，研究團隊並與美國伊利諾大學香檳分校合作，進一步將研究成果發展應用到日常生活的環境規劃設計中，分析日常生活上班上學所經街道景觀如何潛移默化影響我們的腦，研究結果有助於規劃設計一個有益健康的居住環境。

政治大學研究團隊從教育層面思考，特別針對國小階段大腦發展的狀況，觀察數學學習的神經機制，研究發現並非只有在專注時大腦活動的區域才是關鍵，當兒童處於放鬆狀態時，大腦中的「腦島」網絡與其他多處的連結愈緊密，兒童的數學與閱讀成績表現就愈好。

這些研究成果對臺灣學術社群的重大意義，在於藉由腦影像儀器的設置，讓認知神經科學與人文社會研究能有效的連結，也與國際研究趨勢接軌，最終目的還是要讓研究成果進入社會，提供具體應用的價值。

科技部陳良基部長於記者會中，除了期許未來三大研究中心致力提升服務效能、發展特色研究外，並能提供更多有益於社會大眾的研究成果，將創新、創意導入研究思考中，提升學術競爭力，同時也讓研究為社會帶動更多新的活力。

(旺報 )