中市診所牙醫遭刺死案 兇嫌依殺人罪起訴

2018年07月20日 15:49 中時 陳淑芬

中市麗緻牙醫診所107年5月間發生牙醫遭刺殺身亡案，賴男持刀到診所尋找當護士的胞妹不得，懷疑不滿診所人員幫妹隱瞞，憤而殺死牙醫王冠中及刺傷2女員工，被捕後辯稱患有思覺失調病症。全案台中地檢署偵結，以賴男行凶時辨識能力並未受疾病影響，依殺人罪將他起訴。

起訴書指出，32歲的賴男曾患有思覺失調精神疾病，在醫院接受治療近有10年，2015年間自認情況好轉而未繼續就診，也未依規定重新進行鑑定，身心障礙證明已被註銷。賴男與妹妹感情疏離，賴男不順遂並怪罪不滿妹妹，常到妹妹上班的牙醫診所找人要錢。

107年5月24日下午，賴男持刀要到診所找妹妹，賴女接獲家人通知，向診所請假站躲在3樓辦公室。賴男到達診所，羅姓櫃台人員告知妹妹沒上班，賴男懷疑不滿羅女隱瞞，佯裝要托羅女拿東西給妹妹，趁其不備拿出刀子攻擊羅女，羅女受傷尖叫抵抗。

翁姓護理人員及牙醫師王冠中聞聲先後出來查看，賴男先持刀刺殺翁女右胸，再持刀刺殺王醫師頸部，傷及頸部氣管及血管，造成王醫師倒地大量出血死亡，賴男竟又折返再剌殺翁女，致翁女氣管破裂，臉部及手臂多處穿剌傷等重傷。賴男逗留現場找尋妹妹未果，被獲報趕至的警方逮捕。

檢方偵辦認為賴男犯案行兇過程，並未受所稱的精神疾病所影響，且自行停止精神障礙治療，企圖殺害妹妹又波及不相識、無辜的醫師及診所員工，依殺人及殺人未遂、預備殺人等罪將他起訴。

(中時 )