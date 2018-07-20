喬治·R·R·馬丁另一著作 《暗夜飛行者》改編恐怖影集

2018年07月20日 14:45 中時 潘鈺楨

《暗夜飛行者》描述8位科學家將前進太陽系最深處。（Netflix提供）

Netflix原創影集《暗夜飛行者》（Nightflyers） 改編自《冰與火之歌：權力遊戲》原著作家喬治· R · R ·馬丁（George R. R. Martin）的另一本同名小說。故事描述8位科學家及一名能力強大的心電感應者，登上一艘名為「暗夜飛行者」的飛船前進太陽系的最深處，力圖和外星人展開接觸。但一連串充滿恐懼與血腥的的災難隨之而來，這群飛行員跟艦長對這一切開始感到不安，彼此間的信任逐漸瓦解。如何在這趟旅程中活下來，成了他們的最大難題。

《暗夜飛行者》卡司由多位實力派演員組成，因主演影集《夜班急診室》受封「地表最性感醫生」的約恩麥肯（Eoin Macken）在劇中飾演Karl D’Branin，曾參與演出《海濱帝國》珂茜莫爾（Gretchen Mol）則詮釋Dr. Agatha Matheson一角。

《暗夜飛行者》由Universal Cable Productions與Netflix共同製作，並由喬治 · R · R · 馬丁擔任《暗夜飛行者》的監製；身為統籌的傑夫布赫勒（Jeff Buhler）則負責為此影集改寫小說原著並擔任監製。《暗夜飛行者》即將於全球首播。

(中時 )