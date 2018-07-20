新竹》謝文進抨擊新竹300動員人、發餐券 市府：遺憾為選舉抹煞眾人努力

2018年07月20日 14:49 中時 陳育賢

無黨籍新竹市長參選人謝文進（左四）與與會議員掏出足球比賽的「黃牌」警告市府。（陳育賢攝）

新竹300博覽會21日將在蔡英文總統主持下熱鬧開幕，但無黨籍新竹市長參選人謝文進20日強力抨擊市政府，指近來接獲許多里長檢舉，指市府在試營運期間要求里長1人拉40人成團參加博覽會，還可獲110元麵包餐券，此根本是市長個人的選舉造勢秀，要求市府認錯道歉。

謝文進今天與副議長許修睿及新民意問政聯盟多位議員召開「新竹300真相大公開」記者會，謝文進直指市府舉辦新竹300活動，是為市長林智堅個人的政績椪風灌水，還大費周章動員里長帶人參觀要衝人數，根本是場選舉造勢秀。

謝文進說，市府動員人參加活動之外，還發放麵包兌換券的事情，結果在臉書被人揭露，之後市府就改為現場點名發放，他個人就接獲不少里長檢舉反映，指麵包兌換券是確有其事，而且每張面額110元。他要求林智堅向市民道歉認錯，最後他還與與會議員掏出足球比賽的「黃牌」警告市府。

林智堅辦公室主任張哲修則表示，新竹300博覽會試營運期間，邀請部分社團、鄰里共同參與並提供改進的意見，惟因參與時間超過用餐時間，市府提供餐盒或餐券兌換等值商品，支出皆符合規定。

強調，新竹300博覽會得到包括竹科、產業界及文化界的積極參與及支持，也是城市非常重要的1件喜事，遺憾少數人為了選舉不惜予以唱衰，抹煞參展企業及工作人員的努力。

(中時 )