認識蔣月惠16年 媒體人揭秘：她是一堆缺點的笨議員

2018年07月20日 19:00 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

屏東議員蔣月惠的咬警事件，經媒體昨日追蹤報導，劇情急轉直下，挖掘出讓台灣人感動落淚的背後故事。媒體人葉奉達認識蔣月惠16年，從媒體角度觀察，她其實缺點一堆，不會組織也沒戰略，學歷不高又不夠聰明，在議會人緣欠佳。儘管如此，她卻也是為弱勢和環境議題無役 不與，最不會撈油水的笨議員。

葉奉達是TVBS屏東駐地資深記者，他日前在臉書上發文，揭露蔣月惠不為人知的一面。他說，在屏東跑了十七年新聞，認識蔣月惠大概有十六年。他透露，她其實參選多次才選上，而她參選的理由很直白，不是政治理想，不是民眾的福址，就只是會有選票補助款來幫助羅騰園的院生。為籌募參選經費，她都在路邊拉小提琴兼賣衛生紙，她能選上議員，連她自己都覺得當選得莫名其妙。

葉奉達說，因為本身參與環境社團的關係，和蔣月惠有更多互動，最密切的一次，就是幫社區把製造惡臭的翔奕皮革廠趕走。很多的環境或弱勢議題，她無役不與，從聖州案、高樹泰山農具工廠案、墾丁轉運站案，一直到這次的迫遷案，她都樂意協助參與，也因此她才有不分區議員的封號，這點恐怕沒有其他議員可以超越。

葉奉達直率指出，蔣月惠一堆缺點，學歷不高，不算聰明，不會做組織，也沒什麼戰略，在議會人緣不好，只知傻傻的打議題，從媒體的角度，她真的是一個很笨的議員，地方議員是最容易撈油水的，不管是砂石、爐渣、營養午餐…只要拉幫結派，只要懂得搞好關係，要賺錢一點都不難。因此蔣月惠一當選之後繼續在路邊拉小提琴，最讓人難以接受，哪有議員這樣當的？然後還開著那輛比破車到處南征北討。

葉奉達說，這次事件她被批判得失眠三天，宛如世界末日，但幾年來她做的點點滴滴，與她接觸過的人也都看在眼裡，在多數接觸過的人眼裡，她有很多缺點，當然也會犯錯，這次也確實犯錯，但在台灣這個扭曲的政治環境裡，她已經算是比較好的民意代表了，如果咬女警一口要下地獄，那麼地獄恐怕要繼續增建往下挖。

(中時電子報)