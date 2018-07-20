明年起鷹架須符合國家標準 不符者最高可罰30萬

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中時
李宜秦

根據勞動部職安署102至106年營造業工作場所重大職災統計資料顯示，施工架（俗稱鷹架）佔災害媒介物比例超過一成五，因此職安署今公布營造作業使用的鋼管施工架明年起須全面符合國家標準CNS4750，且會列入年度勞動檢查方針項目之一，若不符規範將會裁罰雇主3到30萬。

職安署業務組組長李文進指出，過去國內許多廠商因量能不足與成本考量，所製作的施工架之管徑、厚度、材質與防鏽處理等與國家標準有落差，102年前有9成不合格，近年仍有4成比例不合格。

例如管壁標準厚度為2.2到2.5公釐，市面上超過4成施工架僅1.6到1.8公釐；而標準強度耐受力為14噸，坊間4成僅8、9噸。且目前多數施工架防鏽措施做得不好，可見路邊施工架大多都鏽蝕，很是危險。李文進舉例2013年時台北民生西路鷹架倒塌，就是鷹架強度不足、被風吹垮。

為順利推動政策，勞動部已協助登錄合格廠商於職安署網頁，提供施工廠商選擇，另外請經濟部標準檢驗局協助輔導鋼管施工架製造廠商通過正字標記驗證，根據統計，目前通過驗證的廠商已有24家。

各勞動機關正持續針對尚未適用國家標準規範的工地加強宣導，近期職安署將邀集施工架製造廠商、組搭廠商等相關團體研商後續配合事項，108年1月1日開始全面推動政策，對不符規範的雇主裁罰3到30萬，藉以保障勞工安全。

(中時 )

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