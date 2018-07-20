跟團訪美交流 蔣萬安：深入探討兩岸關係

2018年07月20日 15:12 中時電子報 李俊毅 綜合報導 綜合報導

立法院台美國會議員聯誼會16日到21日前往美國訪問，這次成員由聯誼會會長、民進黨立委蕭美琴，及副會長、國民黨立委江啟臣，成員還有國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、蔣萬安，及民進黨立委劉世芳、林俊憲、余宛如等跨黨派立委。

行程預計拜訪美國友台議員、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、眾議院外委會主席羅伊斯（Ed Royce）等人，訪美團也將與眾院「國會台灣連線」共同主席哈波（Gregg Harper）及成員餐敘。

蔣萬安臉書發文表示，「到美國華府進行三天『鐵人』參訪行程，整天下來陸續拜會美國國會外交委員會亞太小組重要的參、眾議員。就雙邊貿易、兩岸關係、區域安全、甚至如何讓台灣變免成為中美競爭角力下的籌碼或棋子等議題進行深入且坦誠的討論和意見交換。且對曾於五月底訪台的參議員賈德納(Cory Gardner)印象深刻，並表示他對台灣的支持以及對亞太區域的了解令人佩服，參訪行程緊湊，雖然倍感疲憊，但收穫滿滿。」

對此網友表示，「對蔣萬安每次在立院的問政有條有理，對目前執政黨的亂象非常中肯且切入要害，並讚賞蔣是明日之星，希望國民黨年輕人都能像蔣萬安一樣年輕有為，國家就有救了。」另有網友留言表示，「蔣萬安比時下流行的學姊要有內涵多了，有人民所需、為民服務的『能力、專業、熱誠、活力』。」

(中時電子報)